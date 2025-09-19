Ученых обеспокоили масштабы психических проблем среди ветеринаров в Европе

В ходе исследования авторы опросили более 700 специалистов из Венгрии, Финляндии, Швеции, Германии и ряда других стран. Анкеты касались как повседневных стрессовых ситуаций (например, общения с владельцами животных, необходимости ставить диагноз «сразу и без ошибок» или проведения эвтаназии), так и более серьезных тем (наличие психических заболеваний, прием препаратов и суицидальные мысли).

По данным исследователей, почти четверть респондентов (24,4%) сообщили, что ранее им диагностировали психические расстройства, а около 22% принимали психотропные препараты. Почти все опрошенные (94,3%) слышали о случаях самоубийств среди коллег, а каждый третий лично знал кого-то, кто покончил с собой. При этом большинство не сообщали о собственных суицидальных мыслях, но признавали высокий уровень стресса.

Главным источником давления специалисты назвали ожидания клиентов: владельцы животных часто хотят, чтобы диагноз ставили сразу и без дополнительных анализов. Это особенно сильно проявилось у ветеринаров из Венгрии и Германии. Кроме того, исследование показало, что наиболее уязвимыми группами оказались молодые врачи, женщины и те, кто работает больше 40 часов в неделю или практически не берет отпуск.

Ученые подчеркнули, что их данные нельзя напрямую переносить на всех ветеринаров Европы, поскольку выборка не была случайной, а исследование носило описательный характер. Однако вывод очевиден: профессия связана с серьезными эмоциональными нагрузками, и система поддержки специалистов требует внимания со стороны как профессиональных сообществ, так и государства.