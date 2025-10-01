Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первый в этом году случай гриппа у диких птиц выявили в Латвии 0 149

В мире животных
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первый в этом году случай гриппа у диких птиц выявили в Латвии

В Латвии подтвержден первый в этом году случай высокопатогенного гриппа птиц H5N1 (ВГП) среди диких птиц. Вирус обнаружили у мертвого лебедя, найденного в пруду в Яунгулбене на востоке страны, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD).

Учитывая миграцию перелетных птиц и связанный с этим повышенный риск заболевания гриппом птиц, служба напоминает, что требования биобезопасности являются обязательными для всех птицеводов.

Для защиты поголовья рекомендуется содержать, кормить и поить птиц только в закрытых помещениях или на территориях с водонепроницаемой крышей и ограждениями по бокам, исключающими доступ диких и водоплавающих птиц. Выпуск птицы допускается на пастбища или выгульные площадки, огражденные по бокам для предотвращения доступа диких и водоплавающих птиц.

«Ранее в 2025 году было проведено 54 лабораторных исследования на ВГП у павших диких птиц. Все результаты были отрицательные. Напоминаем, что в конце мая этого года на птицеводческой ферме в Бирзгальской волости Огрского района была выявлена ​​вспышка ВГП», — уточняется в сообщении.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний на днях представил новый обзор ситуации с ВГП в Евросоюзе. Несмотря на летний сезон, который ранее считался периодом затишья, вирус продолжает активно циркулировать в Европе. За три месяца зарегистрировано 183 очага, писала «Ветеринария и жизнь».

Справка

Высокопатогенный грипп птиц — острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Переносится дикими птицами. Заражение домашней птицы возможно при контакте с инфицированными особями и их выделениями и фекалиями. Заражение птиц также возможно через зараженную воду, корм или предметы: обувь, одежду, инвентарь.

Читайте нас также:
#птичий грипп #птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Может ли собака заболеть обычной простудой?
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
В Латвии обнаружили пестроносого турпана, который водится на Аляске и на Чукотке
Изображение к статье: В Латвии обнаружили пестроносого турпана, который водится на Аляске и на Чукотке
Пять мифов о воспитании кошек, в которые стоит перестать верить
Изображение к статье: Пять мифов о воспитании кошек, в которые стоит перестать верить
Изображение к статье: Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц?
Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц? 95
Изображение к статье: Пять главных причин, почему собака отказывается от корма
Пять главных причин, почему собака отказывается от корма 139
Изображение к статье: Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала
Онкология у питомцев: как предупредить болезнь до ее начала 153
Изображение к статье: Ветеринарам в США станет сложнее менять работу
Ветеринарам в США станет сложнее менять работу 151

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 87
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 93
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 86
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 22
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 16
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео