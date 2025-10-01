В Латвии подтвержден первый в этом году случай высокопатогенного гриппа птиц H5N1 (ВГП) среди диких птиц. Вирус обнаружили у мертвого лебедя, найденного в пруду в Яунгулбене на востоке страны, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD).

Учитывая миграцию перелетных птиц и связанный с этим повышенный риск заболевания гриппом птиц, служба напоминает, что требования биобезопасности являются обязательными для всех птицеводов.

Для защиты поголовья рекомендуется содержать, кормить и поить птиц только в закрытых помещениях или на территориях с водонепроницаемой крышей и ограждениями по бокам, исключающими доступ диких и водоплавающих птиц. Выпуск птицы допускается на пастбища или выгульные площадки, огражденные по бокам для предотвращения доступа диких и водоплавающих птиц.

«Ранее в 2025 году было проведено 54 лабораторных исследования на ВГП у павших диких птиц. Все результаты были отрицательные. Напоминаем, что в конце мая этого года на птицеводческой ферме в Бирзгальской волости Огрского района была выявлена ​​вспышка ВГП», — уточняется в сообщении.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний на днях представил новый обзор ситуации с ВГП в Евросоюзе. Несмотря на летний сезон, который ранее считался периодом затишья, вирус продолжает активно циркулировать в Европе. За три месяца зарегистрировано 183 очага, писала «Ветеринария и жизнь».

Справка

Высокопатогенный грипп птиц — острое, высококонтагиозное инфекционное заболевание птиц, характеризующееся высокой смертностью. Переносится дикими птицами. Заражение домашней птицы возможно при контакте с инфицированными особями и их выделениями и фекалиями. Заражение птиц также возможно через зараженную воду, корм или предметы: обувь, одежду, инвентарь.