Хозяева, у которых живёт больше одной кошки, наверняка замечали, как один питомец вылизывает другого, порой в течение нескольких минут. Зачем они это делают?

Такое поведение, называемое аллогрумингом, вполне естественно и глубоко укоренилось в кошачьем мире. Оно выполняет сразу несколько функций — от удаления грязи и выпавших волос до укрепления социальных связей и даже демонстрации доминирования.

Груминг начинается с мамы

Знакомство с грумингом начинается ещё с рождения. Мама-кошка вылизывает котят, чтобы очистить их и стимулировать работу организма. Этот ранний уход формирует у малышей ассоциации груминга с безопасностью, заботой и вниманием.

По мере взросления кошки часто повторяют это поведение по отношению к пушистому другу, особенно тому, которому доверяют.

Взаимный груминг помогает сблизиться

Когда две кошки вылизывают друг друга, они делают гораздо большее, чем просто чистят шерсть. Такой уход укрепляет социальные связи и служит явным признаком доверия.

Гибкое доминирование

Чаще всего груминг инициирует более уверенная кошка, в то время как другая принимает её лидерство.

Это ещё и вопрос здоровья

Кошки ухаживают за собой, чтобы оставаться чистыми и регулировать температуру тела. Взаимный груминг расширяет эту функцию: он помогает удалить выпавшую шерсть, грязь и даже насекомых с труднодоступных мест. Язык кошки с крошечными крючковидными сосочками идеально приспособлен для этой задачи.