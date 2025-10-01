Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки вылизывают друг друга? 0 173

В мире животных
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки вылизывают друг друга?

Хозяева, у которых живёт больше одной кошки, наверняка замечали, как один питомец вылизывает другого, порой в течение нескольких минут. Зачем они это делают?

Такое поведение, называемое аллогрумингом, вполне естественно и глубоко укоренилось в кошачьем мире. Оно выполняет сразу несколько функций — от удаления грязи и выпавших волос до укрепления социальных связей и даже демонстрации доминирования.

Груминг начинается с мамы

Знакомство с грумингом начинается ещё с рождения. Мама-кошка вылизывает котят, чтобы очистить их и стимулировать работу организма. Этот ранний уход формирует у малышей ассоциации груминга с безопасностью, заботой и вниманием.

По мере взросления кошки часто повторяют это поведение по отношению к пушистому другу, особенно тому, которому доверяют.

Взаимный груминг помогает сблизиться

Когда две кошки вылизывают друг друга, они делают гораздо большее, чем просто чистят шерсть. Такой уход укрепляет социальные связи и служит явным признаком доверия.

Гибкое доминирование

Чаще всего груминг инициирует более уверенная кошка, в то время как другая принимает её лидерство.

Это ещё и вопрос здоровья

Кошки ухаживают за собой, чтобы оставаться чистыми и регулировать температуру тела. Взаимный груминг расширяет эту функцию: он помогает удалить выпавшую шерсть, грязь и даже насекомых с труднодоступных мест. Язык кошки с крошечными крючковидными сосочками идеально приспособлен для этой задачи.

Читайте нас также:
#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Изображение к статье: В Тарту более 100 птиц ежегодно убиваются об автобусные остановки. Что делать?
Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина
Изображение к статье: Ветеринар рассказала, как уберечь собаку от стресса из-за отсутствия хозяина
Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Изображение к статье: Танцы медоносных пчёл раскрывают новый уровень коммуникации в животном мире
Изображение к статье: Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения
Возрожденные спустя 12 000 лет лютоволки Ромул и Рем отпраздновали первый день рождения 1414
Изображение к статье: Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара
Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара 188
Изображение к статье: Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу
Мастера охоты: как усы тюленей помогают им перехитрить рыбу 133
Изображение к статье: «Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам
«Лучше кота завести». Турист предъявил претензии к ленивым львам 138

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 28
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 25
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 26
Изображение к статье: Продолжится суд над серийным поджигателем
ЧП и криминал
Продолжится суд над серийным поджигателем 2
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 12
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео