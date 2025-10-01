Хозяева, у которых живёт больше одной кошки, наверняка замечали, как один питомец вылизывает другого, порой в течение нескольких минут. Зачем они это делают?
Такое поведение, называемое аллогрумингом, вполне естественно и глубоко укоренилось в кошачьем мире. Оно выполняет сразу несколько функций — от удаления грязи и выпавших волос до укрепления социальных связей и даже демонстрации доминирования.
Груминг начинается с мамы
Знакомство с грумингом начинается ещё с рождения. Мама-кошка вылизывает котят, чтобы очистить их и стимулировать работу организма. Этот ранний уход формирует у малышей ассоциации груминга с безопасностью, заботой и вниманием.
По мере взросления кошки часто повторяют это поведение по отношению к пушистому другу, особенно тому, которому доверяют.
Взаимный груминг помогает сблизиться
Когда две кошки вылизывают друг друга, они делают гораздо большее, чем просто чистят шерсть. Такой уход укрепляет социальные связи и служит явным признаком доверия.
Гибкое доминирование
Чаще всего груминг инициирует более уверенная кошка, в то время как другая принимает её лидерство.
Это ещё и вопрос здоровья
Кошки ухаживают за собой, чтобы оставаться чистыми и регулировать температуру тела. Взаимный груминг расширяет эту функцию: он помогает удалить выпавшую шерсть, грязь и даже насекомых с труднодоступных мест. Язык кошки с крошечными крючковидными сосочками идеально приспособлен для этой задачи.
