Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц? 0 96

В мире животных
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли канадские страусы стать источником новых вакцин против гриппа птиц?

После недавней истории в Канаде, где 400 страусов были спасены от массового убоя после вспышки высокопатогенного гриппа птиц на ферме, встал вопрос: действительно ли эти экзотические птицы обладают уникальной устойчивостью к вирусу?

Заведующая лабораторией профилактики болезней птиц Наталья Мороз рассказала, могут ли страусы стать ключом к созданию новых вакцин и почему преждевременное смягчение санитарных мер представляет угрозу.

Страусы и вирус: миф об «устойчивости»

Несмотря на бытующее мнение о том, что страусы практически не болеют гриппом птиц, наука пока не подтверждает наличие у них врожденного иммунитета.

«Страусы, как и другие виды птиц, могут быть заражены высокопатогенным гриппом птиц, однако клинические проявления у них зачастую менее выражены, чем у домашних кур, индеек или уток», — отмечает Наталья Мороз.

Это связано с особенностями иммунной системы и физиологии птиц, но утверждать о полной невосприимчивости ко всем штаммам вируса нельзя.

«Отсутствие симптомов у отдельного стада не означает полной невосприимчивости. Утверждения о «естественном иммунитете» страусов требуют дополнительных лабораторных исследований и подтверждений», — добавляет она.

Перспективы создания вакцин на основе антител страусов

Идея использовать страусиные антитела в борьбе с вирусом действительно вызывает интерес у ученых. «Их сыворотка может содержать уникальные иммуноглобулины, потенциально применимые для разработки диагностических и профилактических средств», — поясняет эксперт.

Однако путь от лабораторных идей до готовой вакцины очень долгий.

«Создание вакцины — это многоступенчатый процесс. На данный момент сведений о практическом применении антител страусов против вируса гриппа птиц нет», — добавляет Наталья Мороз.

Почему смягчение мер преждевременно

История с несвоевременным убоем стада в Канаде вызвала обсуждения: если новых вспышек не последовало, значит ли это, что подходы к профилактике нужно пересматривать?

Наталья Мороз напоминает, что меры по немедленной ликвидации очагов — обязательный стандарт в мировой ветеринарии. «Высокопатогенный грипп птиц характеризуется крайне быстрым распространением, высоким уровнем смертности и риском межвидовой передачи. Отсутствие новых вспышек в конкретном случае не гарантирует, что вирус исчез. Он может сохраняться в окружающей среде, в дикой фауне и латентно циркулировать», — поясняет заведующая лабораторией.

Пересмотр подходов возможен только при наличии научно подтвержденных данных о стойком иммунитете и отсутствии вирусоносительства, подчеркивает она. «Пока таких данных нет, а преждевременное смягчение санитарных мер создает угрозу рецидивов и повторных вспышек», — говорит Наталья Мороз.

Страусы действительно переносят птичий грипп иначе, чем домашняя птица, но утверждать о «супериммунитете» пока преждевременно. Потенциал их антител интересен для науки, однако на данный момент они не применяются в практической разработке вакцин. А санитарные меры по ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц остаются ключевым инструментом защиты от распространения вируса.

Напомним, что вспышка высокопатогенного гриппа птиц в канадском хозяйстве произошла в декабре 2024 года. Пало два страуса. С того времени фермеры отказывались отправлять на убой остальное поголовье, доказывая в суде, что их птицы обладают устойчивым иммунитетом.

#птичий грипп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео