Федеральная торговая комиссия США (FTC) отменила правило 2024 года, которое запрещало большинство неконкурентных соглашений для работников. Об этом пишет отраслевое издание DVM360, подчеркивая последствия для ветеринарного сообщества.

Неконкурентный договор — это соглашение между работником и работодателем, которое запрещает сотруднику после увольнения работать у конкурентов или в той же сфере в определенной географической зоне и в течение определенного времени.

Ранее власти США ограничивали возможность работодателей заключать такие соглашения с сотрудниками, что защищало работников и стимулировало рост новых бизнесов. Теперь федеральный запрет снят: неконкурентные соглашения вновь законны, если конкретный штат их разрешает, а регулирование перемещено на уровень штатов.

Ветеринарные врачи оказались одной из самых активных профессиональных групп в обсуждении запрета.

«Меня поразило, насколько активно ветеринары отзывались на наши запросы. Сотни людей рассказывали истории о том, как неконкурентные соглашения обременяли их дорогими судебными процессами, лишали возможностей работать с лучшими условиями и зарплатой, а также заставляли переезжать с семьями или ездить на работу часами», — отметила бывший председатель FTC Лина Хан.

Для американских ветеринаров новые правила означают, что ограничения на смену места работы и заработную плату снова могут быть реальностью. В FTC заявили, что продолжат следить за отдельными случаями, когда неконкурентные соглашения нарушают закон, и будут сотрудничать с властями штатов для защиты работников.