Ветеринарам в США станет сложнее менять работу

В мире животных
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринарам в США станет сложнее менять работу

Федеральная торговая комиссия США (FTC) отменила правило 2024 года, которое запрещало большинство неконкурентных соглашений для работников. Об этом пишет отраслевое издание DVM360, подчеркивая последствия для ветеринарного сообщества.

Неконкурентный договор — это соглашение между работником и работодателем, которое запрещает сотруднику после увольнения работать у конкурентов или в той же сфере в определенной географической зоне и в течение определенного времени.

Ранее власти США ограничивали возможность работодателей заключать такие соглашения с сотрудниками, что защищало работников и стимулировало рост новых бизнесов. Теперь федеральный запрет снят: неконкурентные соглашения вновь законны, если конкретный штат их разрешает, а регулирование перемещено на уровень штатов.

Ветеринарные врачи оказались одной из самых активных профессиональных групп в обсуждении запрета.

«Меня поразило, насколько активно ветеринары отзывались на наши запросы. Сотни людей рассказывали истории о том, как неконкурентные соглашения обременяли их дорогими судебными процессами, лишали возможностей работать с лучшими условиями и зарплатой, а также заставляли переезжать с семьями или ездить на работу часами», — отметила бывший председатель FTC Лина Хан.

Для американских ветеринаров новые правила означают, что ограничения на смену места работы и заработную плату снова могут быть реальностью. В FTC заявили, что продолжат следить за отдельными случаями, когда неконкурентные соглашения нарушают закон, и будут сотрудничать с властями штатов для защиты работников.

#работа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

