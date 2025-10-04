Новое исследование из Германии показало, что тюлени способны определять направление движения рыбы с помощью своих чувствительных усов.

При резких рывках рыбы создают вихревые кольца разных размеров, которые могут сбивать хищника с толку. Однако тюлени учатся различать, какой из двух вихрей больше, даже при разнице всего в 1,8 см. Этот навык помогает им предугадывать траекторию движения добычи и повышает шансы на успешную охоту.

Эксперименты с тюленем по кличке Филу подтвердили высокую чувствительность усов к мельчайшим завихрениям. Такая способность даёт тюленям преимущество в мутной воде и при ограниченной видимости, делая охоту более результативной.

Усы позволяют улавливать даже микроколебания воды, возникающие при дыхании рыб, что значительно расширяет возможности обнаружения добычи. Эти открытия могут вдохновить инженеров на создание новых подводных сенсоров.