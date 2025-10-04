В ульях медоносные пчёлы общаются не звуком и не светом, а с помощью особых танцев.

Танец «виляния» передаёт информацию о направлении и расстоянии до источника пищи. Однако учёные выяснили, что пчёлы не просто следуют сигналам — они сопоставляют полученные данные с собственными воспоминаниями и «картами» местности.

Эксперименты показали, что пчёлы способны распознавать несоответствия в окружающей среде и корректировать полёт с учётом знакомых ориентиров. Такое сочетание социального обучения и индивидуального опыта делает их навигацию гибкой и эффективной, превращая танцы в сложную форму общения, объединяющую символы и память.

Дополнительные исследования выявили, что молодые пчёлы учатся танцевать, наблюдая за опытными особями, что подтверждает наличие культурной передачи знаний.

Танец пчёл — это не только средство передачи информации, но и часть сложной социальной системы, развивающейся благодаря обучению и коллективному опыту. Этот процесс коммуникации ставит пчёл в один ряд с наиболее интеллектуально развитыми животными планеты.