В выходные дни, 11 и 12 октября, Рижский национальный зоопарк отпразднует свое 113-летие традиционными «Днями животных», сообщили агентству LETA в зоопарке.

На «Дни животных» особенно ждут тех, чье имя или фамилия содержит название какого-либо живого существа.

Для этих посетителей вход в зоопарк будет на половину дешевле. А если название животного встречается и в имени, и в фамилии, то в этот уик-энд вход в зоопарк и его филиал «Cīruļi» будет бесплатным. Если название животного написано на иностранном языке, то для подтверждения этого в кассе зоопарка необходимо предъявить словарь или другой достоверный источник.

В последние годы самыми частыми гостями зоопарка были "голуби" на разных языках, но сильную конкуренцию им составили также "медведи", "лебеди", "олени", "петухи", "зайцы" и "рыси".