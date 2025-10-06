Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк 0 161

В мире животных
Дата публикации: 06.10.2025
LETA
Изображение к статье: Люди сo «звериными» именами и фамилиями смогут бесплатно посетить Рижский зоопарк

В выходные дни, 11 и 12 октября, Рижский национальный зоопарк отпразднует свое 113-летие традиционными «Днями животных», сообщили агентству LETA в зоопарке.

На «Дни животных» особенно ждут тех, чье имя или фамилия содержит название какого-либо живого существа.

Для этих посетителей вход в зоопарк будет на половину дешевле. А если название животного встречается и в имени, и в фамилии, то в этот уик-энд вход в зоопарк и его филиал «Cīruļi» будет бесплатным. Если название животного написано на иностранном языке, то для подтверждения этого в кассе зоопарка необходимо предъявить словарь или другой достоверный источник.

В последние годы самыми частыми гостями зоопарка были "голуби" на разных языках, но сильную конкуренцию им составили также "медведи", "лебеди", "олени", "петухи", "зайцы" и "рыси".

Читайте нас также:
#зоопарк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком
Изображение к статье: Детеныш редчайшего вида обезьян родился в зоопарке: 98% общей ДНК с человеком
Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Изображение к статье: Эти три породы собак спокойно ждут хозяина, пока он на работе — подойдут для занятых
Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Изображение к статье: Куда и зачем мигрируют стрекозы?
Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека
Изображение к статье: Xerces Blue: первая бабочка, исчезнувшая из-за человека
Изображение к статье: Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником
Почему кошек не стоит выгуливать даже с удобным ошейником 230
Изображение к статье: Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание?
Кошки и собачий корм: допустимо ли такое питание? 162
Изображение к статье: Муравей-панда: удивительная оса, которая не муравей
Муравей-панда: удивительная оса, которая не муравей 132
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 177

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 86
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 16
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 17
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 7
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 9
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 9

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео