Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У ласточек нашли необычное свойство 0 146

В мире животных
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство

Новое исследование, посвященное влиянию так называемых «вечных химикатов» на дикую природу, принесло неожиданные результаты. Ученые обнаружили, что у ласточек, обитающих в промышленно развитых регионах США, наблюдается высокая концентрация пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в тканях организма. Однако, вопреки опасениям, это воздействие не оказало видимого негативного влияния на их здоровье.

Что такое «вечные химикаты» и почему они опасны

ПФАС — это синтетические соединения, получившие свое название благодаря исключительной устойчивости к естественному разложению. Они накапливаются в окружающей среде, попадая туда через промышленные выбросы, сточные воды и продукты повседневного использования: грязеотталкивающие покрытия для тканей и одежды, антипригарные покрытия для посуды, пищевые упаковки, пена для тушения пожаров и т.д.

«Вечные химикаты» уже обнаружены в почве, воде, растениях, животных и даже в организме человека по всему миру. Лабораторные исследования связывают их с серьезными последствиями для здоровья человека, включая онкологические и репродуктивные заболевания. Однако их реальное воздействие на дикие популяции в естественных условиях до сих пор изучено крайне мало, пишет Phys.org.

Загрязнение есть, а последствий нет?

Ученые провели масштабное полевое исследование, изучив популяции ласточек в различных локациях США — от военных баз до районов вблизи крупных городов. Анализ показал четкую закономерность: чем ближе территория к потенциальным источникам загрязнения (промышленным объектам, городам или зонам применения противопожарных средств), тем выше была концентрация ПФАС в организме птиц.

Несмотря на большие уровни химического воздействия, ученые не обнаружили статистически значимой связи между концентрацией ПФАС и ключевыми показателями репродуктивного здоровья ласточек. Это означает, что выживаемость кладок оставалась неизменной, и развитие птенцов не отклонялось от нормы — они успешно достигали возраста, когда могли самостоятельно летать.

Удивительные результаты ставят перед наукой новые вопросы. Почему ласточки, в отличие от многих других видов, демонстрируют такую устойчивость? Возможно, у этих птиц существуют эффективные физиологические механизмы нейтрализации или выведения токсинов, либо критические для репродукции системы организма оказались невосприимчивы к конкретным типам ПФАС. Ласточки, судя по всему, смогли адаптироваться к соседству с человеком и его промышленной деятельностью, однако это не отменяет потенциальной угрозы «вечных химикатов» для других, более уязвимых, звеньев экосистемы.

Читайте нас также:
#птицы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Изображение к статье: Учёные выяснили: фолклендский «волк» был приручённым лисом
Ядовитая и красивая: в Перу нашли неизвестную науке лягушку
Изображение к статье: Полосатое земноводное всем шлет приветики. Иконка видео
Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
Изображение к статье: Число случаев наезда на животных выросло на 42,2%
Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Изображение к статье: Могут ли собаки когда-нибудь заговорить — отвечают ученые
Изображение к статье: Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания
Пиявки не всегда сосали кровь: ученые выяснили, что заставило их поменять тип питания 103
Изображение к статье: В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке
В океанах стали находить гибридов дельфинов — признак, что экосистема не в порядке 160
Изображение к статье: Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей
Морской парк в Канаде угрожает усыпить 30 белух из-за финансовых трудностей 132
Изображение к статье: Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру
Учёные обнаружили универсальный крик тревоги у птиц по всему миру 140

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 72
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 449
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 919
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 10
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 82
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 250

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео