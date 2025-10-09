Новое исследование, посвященное влиянию так называемых «вечных химикатов» на дикую природу, принесло неожиданные результаты. Ученые обнаружили, что у ласточек, обитающих в промышленно развитых регионах США, наблюдается высокая концентрация пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в тканях организма. Однако, вопреки опасениям, это воздействие не оказало видимого негативного влияния на их здоровье.

Что такое «вечные химикаты» и почему они опасны

ПФАС — это синтетические соединения, получившие свое название благодаря исключительной устойчивости к естественному разложению. Они накапливаются в окружающей среде, попадая туда через промышленные выбросы, сточные воды и продукты повседневного использования: грязеотталкивающие покрытия для тканей и одежды, антипригарные покрытия для посуды, пищевые упаковки, пена для тушения пожаров и т.д.

«Вечные химикаты» уже обнаружены в почве, воде, растениях, животных и даже в организме человека по всему миру. Лабораторные исследования связывают их с серьезными последствиями для здоровья человека, включая онкологические и репродуктивные заболевания. Однако их реальное воздействие на дикие популяции в естественных условиях до сих пор изучено крайне мало, пишет Phys.org.

Загрязнение есть, а последствий нет?

Ученые провели масштабное полевое исследование, изучив популяции ласточек в различных локациях США — от военных баз до районов вблизи крупных городов. Анализ показал четкую закономерность: чем ближе территория к потенциальным источникам загрязнения (промышленным объектам, городам или зонам применения противопожарных средств), тем выше была концентрация ПФАС в организме птиц.

Несмотря на большие уровни химического воздействия, ученые не обнаружили статистически значимой связи между концентрацией ПФАС и ключевыми показателями репродуктивного здоровья ласточек. Это означает, что выживаемость кладок оставалась неизменной, и развитие птенцов не отклонялось от нормы — они успешно достигали возраста, когда могли самостоятельно летать.

Удивительные результаты ставят перед наукой новые вопросы. Почему ласточки, в отличие от многих других видов, демонстрируют такую устойчивость? Возможно, у этих птиц существуют эффективные физиологические механизмы нейтрализации или выведения токсинов, либо критические для репродукции системы организма оказались невосприимчивы к конкретным типам ПФАС. Ласточки, судя по всему, смогли адаптироваться к соседству с человеком и его промышленной деятельностью, однако это не отменяет потенциальной угрозы «вечных химикатов» для других, более уязвимых, звеньев экосистемы.