Международная команда ученых объявила об открытии нового вида ядовитой лягушки рода Ranitomeya в Национальном парке Альто-Пурус, расположенном в перуанской Амазонии.

Научное открытие подчеркивает ценность охраняемых природных территорий как убежищ для уникального биоразнообразия.

Открытие было опубликовано в научном журнале Zootaxa и распространено Национальной службой охраняемых природных территорий (Sernanp), учреждением при Министерстве окружающей среды Перу. Вид, получивший название Ranitomeya hwata, достигает всего 15 миллиметров в длину, что делает его одним из самых мелких представителей своего рода.

Лягушка отличается яркими желтыми полосами на спине, крапчатым рисунком на брюшке и характерной черной полосой, отделяющей горло от живота. Как и у других ядовитых лягушек, такая окраска служит предупреждением для хищников.

Это земноводное обитает исключительно в бамбуковых лесах рода Guadua, используя естественные полости этих растений в качестве мест для размножения.

В отличие от родственных видов, самцы Ranitomeya hwata демонстрируют полигинный характер поведения: они привлекают нескольких самок в одно место для выведения потомства, что является уникальной особенностью их репродуктивной стратегии.

Исследование проводилось специалистами из Германии, Бразилии, США и Испании вместе с ведущими перуанскими учеными, включая Джузеппе Гальярди-Уррутия (IIAP), Хуана К. Чапарро (Музей биоразнообразия Перу) и Роберто Гутьерреса Поблете, исследователя из Музея естественной истории Национального университета Сан-Агустина в Арекипе и эксперта Sernanp.

Открытие Ranitomeya hwata расширяет знания о разнообразии амазонских амфибий и подчеркивает важность сохранения таких экосистем, как Национальный парк Альто-Пурус, который служит убежищем для уникальных видов, до сих пор неизвестных науке.