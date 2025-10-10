Baltijas balss logotype
Ядовитая и красивая: в Перу нашли неизвестную науке лягушку 1 121

В мире животных
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полосатое земноводное всем шлет приветики.

Полосатое земноводное всем шлет приветики.

Международной команде ученых пришлось углубиться в бамбуковые дебри.

Международная команда ученых объявила об открытии нового вида ядовитой лягушки рода Ranitomeya в Национальном парке Альто-Пурус, расположенном в перуанской Амазонии.

Научное открытие подчеркивает ценность охраняемых природных территорий как убежищ для уникального биоразнообразия.

Открытие было опубликовано в научном журнале Zootaxa и распространено Национальной службой охраняемых природных территорий (Sernanp), учреждением при Министерстве окружающей среды Перу. Вид, получивший название Ranitomeya hwata, достигает всего 15 миллиметров в длину, что делает его одним из самых мелких представителей своего рода.

Лягушка отличается яркими желтыми полосами на спине, крапчатым рисунком на брюшке и характерной черной полосой, отделяющей горло от живота. Как и у других ядовитых лягушек, такая окраска служит предупреждением для хищников.

Это земноводное обитает исключительно в бамбуковых лесах рода Guadua, используя естественные полости этих растений в качестве мест для размножения.

В отличие от родственных видов, самцы Ranitomeya hwata демонстрируют полигинный характер поведения: они привлекают нескольких самок в одно место для выведения потомства, что является уникальной особенностью их репродуктивной стратегии.

Исследование проводилось специалистами из Германии, Бразилии, США и Испании вместе с ведущими перуанскими учеными, включая Джузеппе Гальярди-Уррутия (IIAP), Хуана К. Чапарро (Музей биоразнообразия Перу) и Роберто Гутьерреса Поблете, исследователя из Музея естественной истории Национального университета Сан-Агустина в Арекипе и эксперта Sernanp.

Открытие Ranitomeya hwata расширяет знания о разнообразии амазонских амфибий и подчеркивает важность сохранения таких экосистем, как Национальный парк Альто-Пурус, который служит убежищем для уникальных видов, до сих пор неизвестных науке.

#биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Латтоптун
    10-го октября

    Повезло ей, что родилась в Перу. Родилась бы в Латвии, наши хуторяне, сразу бы её убили, обвинив в провокационной рсцвтке Георгиевской Ленты, прославление и поддержки военных преступлений, преступлений против человечества, и угрозы национальной безопасности...

    0
    0

