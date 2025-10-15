В 2020 году в зоопарке Сент-Луиса (США) произошло необычное событие: 62-летняя самка питона, старейшая из известных змей, живущих в неволе, отложила жизнеспособные яйца, несмотря на то что последние 15 лет не контактировала с самцом, сообщает IFLScience.

Речь идёт о королевском питоне (Python regius), который обычно живёт в неволе не более 30 лет. Поэтому случай особенно удивителен. Из кладки вылупились несколько детёнышей, и один из них выжил. Увы, сама «мать-героиня» умерла год спустя.

Учёные считают, что это пример партеногенеза — «девственного рождения», при котором яйцо развивается в эмбрион без оплодотворения. Такое явление наблюдается более чем у 80 групп животных и в последние годы активно изучается.

Партеногенез позволяет самкам размножаться без участия самцов. Потомство при этом обычно женского пола, схоже с матерью, но не является её точной копией. Исследователи зоопарка продолжают наблюдения, чтобы глубже понять этот удивительный феномен.