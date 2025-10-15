Учёные из Университета Калифорнии и Института поведения животных Макса Планка выяснили, что молодые синицы приобретают жизненно важные навыки не столько у родителей, сколько у братьев, сестёр и соседних взрослых.

В отличие от видов, где забота о потомстве длится долго, у синиц она продолжается всего около десяти дней после вылупления — затем птенцы вынуждены действовать самостоятельно.

Используя автоматические кормушки и микрочипы, исследователи проследили, как молодые птицы осваивают новые умения. Оказалось, что пример родителей лишь побуждает птенцов сделать первые попытки, но конкретные стратегии они перенимают преимущественно у сиблингов и посторонних взрослых. Почти 94 % птенцов повторяли решения своих братьев и сестёр. Это объясняет, почему поведение семей передаётся через социальное обучение, а не только через прямое воспитание.

Подобные «социальные сети обучения» делают популяции более устойчивыми к изменениям среды и способствуют адаптации. Полученные результаты важны для охраны природы: поддержание смешанных возрастных групп и сохранение семейных связей помогают молодым птицам эффективнее учиться и выживать в сложных условиях.