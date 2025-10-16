Об этом пишут авторы недавней статьи в PNAS – сто семьдесят девять исследователей из разных научных центров, которые анализировали данные GPS-датчиков, прикреплённых более чем к 1200 хищникам.

Хищники были тридцати четырёх видов – койоты, лисы, волки, леопарды, рыси, львы и пр., в общем, как было сказано, псовые и кошачьи. Всегда считалось, что по своей территории те и другие ходят случайным образом, и эта случайность была вписана в обычные эколого-математические модели.

Но сейчас оказалось, что псовые пользуются более-менее постоянными тропами, которые они выбирают, запоминают и которыми пользуются раз от разу; кошачьи же обходят свои участки более произвольными, непостоянными маршрутами.

Скорее всего, эта разница связана с тем, что у псовых более сильное обоняние, и потом они могут выбрать себе постоянную дорогу, с которой им будет удобно обнюхивать всю остальную территорию. Кошачьим же, с их более слабым носом, приходится ходить то тут, то там, чтобы не пропустить ничего важного, и в то же время у них выше риск наткнуться на неприятности, которые псовые могут почуять с более далёкого расстояния.