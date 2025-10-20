Исследователи из Университета Токио, используя искусственные жилища и микрочипы для отслеживания, выяснили, что работники в сообществах этих грызунов делятся на группы с чётко определёнными задачами — от транспортировки мусора до уборки туалетных камер.

Одни особи чаще находились в «зоне мусора», другие — в «туалетной», поддерживая чистоту. Молодые и старые животные преимущественно оставались в гнездовых камерах и проявляли меньшую активность. Такое разделение труда отражает высокую степень социальной организации, сравнимую с порядками у пчёл и ос.

Результаты подчёркивают разнообразие поведения и наличие возможной кастовой структуры в колониях, что помогает поддерживать функционирование сложных подземных систем. Несмотря на ограничения лабораторных условий, исследование открывает новые горизонты в понимании социальной динамики этих необычных млекопитающих.