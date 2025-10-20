Baltijas balss logotype
«Она спасла меня»: как кошка помогла журналистке найти опасную болезнь 0 320

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Она спасла меня»: как кошка помогла журналистке найти опасную болезнь

Журналистка из Бразилии И. Коста рассказала, что обнаружила злокачественное новообразование в груди благодаря своей кошке, сообщает Terra.

По словам женщины, её питомица обычно по вечерам ложилась ей на грудь. Однажды кошка надавила на правую сторону, и Коста почувствовала боль.

Приложив руку к молочной железе, она ощутила уплотнение и встревожилась. Это произошло в воскресенье, а уже во вторник женщина обратилась к маммологу.

Врачи диагностировали рак груди третьей стадии. Пациентке назначили несколько месяцев химиотерапии. Сейчас она готовится к очередному этапу лечения.

#кошки
Оставить комментарий

