Журналистка из Бразилии И. Коста рассказала, что обнаружила злокачественное новообразование в груди благодаря своей кошке, сообщает Terra.

По словам женщины, её питомица обычно по вечерам ложилась ей на грудь. Однажды кошка надавила на правую сторону, и Коста почувствовала боль.

Приложив руку к молочной железе, она ощутила уплотнение и встревожилась. Это произошло в воскресенье, а уже во вторник женщина обратилась к маммологу.

Врачи диагностировали рак груди третьей стадии. Пациентке назначили несколько месяцев химиотерапии. Сейчас она готовится к очередному этапу лечения.