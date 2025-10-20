Триасовый период. 240 млн лет назад. На суше господствуют тероморфные (звероподобные) рептилии, такие как, например, териодонт (см. рисунок). В условиях конкурентной борьбы часть мелких звероящеров вытесняется в прохладные болота и тенистые заросли, что приводит к скачку адаптации.

У рептилий появляется шерстяной покров, лапы располагаются под туловищем, развивается теплое кровоснабжение, увеличивается головной мозг, малышей питают млечные железы. Таким является цинодонт — один из первых представителей млекопитающих на планете (а следовательно, и самый ранний предок кошки).

Пронеслись триас, юрский и меловой периоды, в результате глобального похолодания вымирают динозавры, но теплокровные млекопитающие выживают и твердо занимают господствующее место в будущем планеты.

В олигоценовом веке (25 млн лет назад) мы видим родоначальника непосредственно семейства кошачьих. Это Proailurus. Проаилурус был плотного сложения, размерами несколько превосходил домашнюю кошку и весил около 9 кг. Отличали его длинное туловище, длинный хвост и относительно короткие лапы. Обладал большими глазами, острыми зубами и когтями. Когти были частично втяжными. Значительную часть времени проводил на деревьях.

И наконец, современная домашняя кошка (Felis catus) появляется 130 000 лет назад от двух ветвей кошачьих — лесной (Felis silvestris) и степной (Felis lybica) кошек.