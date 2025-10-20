Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От кого произошли кошки? 0 194

В мире животных
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: От кого произошли кошки?

История наших домашних любимцев началась на заре мезозойской эры с появлением первых млекопитающих, рассказывает Владимир Новиков, палеонтолог-любитель.

Триасовый период. 240 млн лет назад. На суше господствуют тероморфные (звероподобные) рептилии, такие как, например, териодонт (см. рисунок). В условиях конкурентной борьбы часть мелких звероящеров вытесняется в прохладные болота и тенистые заросли, что приводит к скачку адаптации.

У рептилий появляется шерстяной покров, лапы располагаются под туловищем, развивается теплое кровоснабжение, увеличивается головной мозг, малышей питают млечные железы. Таким является цинодонт — один из первых представителей млекопитающих на планете (а следовательно, и самый ранний предок кошки).

Пронеслись триас, юрский и меловой периоды, в результате глобального похолодания вымирают динозавры, но теплокровные млекопитающие выживают и твердо занимают господствующее место в будущем планеты.

В олигоценовом веке (25 млн лет назад) мы видим родоначальника непосредственно семейства кошачьих. Это Proailurus. Проаилурус был плотного сложения, размерами несколько превосходил домашнюю кошку и весил около 9 кг. Отличали его длинное туловище, длинный хвост и относительно короткие лапы. Обладал большими глазами, острыми зубами и когтями. Когти были частично втяжными. Значительную часть времени проводил на деревьях.

И наконец, современная домашняя кошка (Felis catus) появляется 130 000 лет назад от двух ветвей кошачьих — лесной (Felis silvestris) и степной (Felis lybica) кошек.

Читайте нас также:
#кошки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правда ли, что слоны боятся мышей?
Изображение к статье: Правда ли, что слоны боятся мышей?
Почему воют собаки
Изображение к статье: Почему воют собаки
Что заставляет змей танцевать?
Изображение к статье: Что заставляет змей танцевать?
Почему киты такие большие?
Изображение к статье: Почему киты такие большие?
Изображение к статье: Кто из собак живет дольше всех?
Кто из собак живет дольше всех? 188
Изображение к статье: Пес лает на других собак — когда это норма, а когда проблема, объясняет зоопсихолог
Пес лает на других собак — когда это норма, а когда проблема, объясняет зоопсихолог 158
Изображение к статье: Голые землекопы распределяют роли уборщиков и санитаров в группах
Голые землекопы распределяют роли уборщиков и санитаров в группах 138
Изображение к статье: «Она спасла меня»: как кошка помогла журналистке найти опасную болезнь
«Она спасла меня»: как кошка помогла журналистке найти опасную болезнь 320

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 644
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 2
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 71
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 194
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 122
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 119
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 644
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 2
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео