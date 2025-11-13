Baltijas balss logotype
Ветеринар рассказал о главных аллергенах для собак и кошек 0 294

В мире животных
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ветеринар рассказал о главных аллергенах для собак и кошек

Куриное мясо не является основным аллергеном для домашних питомцев, заявил ветеринар Алексей Кулешов. Он развенчал три мифа, которые, по его словам, на протяжении многих лет формировались в области ветеринарной диетологии и до сих пор поддерживаются некоторыми специалистами.

 

«Первый миф заключается в том, что курятина — это зло. Это не так. Исследования, проведенные еще в 2016 году, показали, что среди аллергенов как у кошек, так и у собак на первом месте находится говядина», — отметил ветеринар.

Он добавил, что куриное мясо занимает лишь третью позицию в списке пищевых аллергенов для животных. На втором месте у собак находится молочная продукция, а у кошек — рыба. Курица часто попадает в список возможных аллергенов лишь потому, что этот вид мяса является наиболее доступным и чаще всего используется в кормах эконом-класса в качестве дополнительного белка.

«Второй распространенный миф — это мнение о том, что глютен — это зло. Это тоже не соответствует действительности. У собак усвояемость глютена при правильной технологии приготовления корма вполне нормальная», — пояснил ветеринар, добавив, что кошки также способны усваивать углеводы, хотя и в меньших количествах по сравнению с собаками.

Последнее заблуждение связано с необходимостью давать молоко кошкам на протяжении всей их жизни. «Это не так. Более того, у большинства котят после 6 месяцев прекращается выработка фермента (лактазы), который расщепляет молочный сахар — лактозу. У многих кошек наблюдается непереносимость молока, что в дальнейшем проявляется желудочно-кишечными симптомами», — добавил ветеринар.

#кошки #собаки #молоко #куриное мясо #говядина #глютен
