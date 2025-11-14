Исследователи московского Института проблем передачи информации выяснили, что самки сверчков нередко отдают предпочтение менее статусным самцам, выбирая слабаков вместо самых «альфа». На первый взгляд это может показаться странным: мы привыкли считать, что высокий социальный статус напрямую связан с репродуктивным успехом, и самке выгоднее выбрать сильного и успешного партнёра, ведь его гены, как правило, лучше. Однако здесь есть свои нюансы.

Когда сверчки ищут пару, они проходят через сложный брачный ритуал, включающий множество элементов — от особого стрекотания до совместного блуждания в поисках партнёра, а также касания усиками, которое происходит спустя некоторое время после встречи. Оказалось, что самцу-чемпиону, который успешно справляется с конкурентами, трудно переключиться на ухаживание и начать выполнять все эти ритуальные действия.

Авторы исследования провели эксперименты с самцами двупятнистых сверчков, устраивая им стычки. В результате отбирали абсолютных чемпионов и неудачников — тех, кто ни разу не уклонялся от боя и тех, кто не победил. Затем обоим группам организовывали свидания с самками. Как выяснили исследователи в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, абсолютные чемпионы вели себя неподобающим образом — проявляя агрессию, вместо брачного стрекота издавали сигналы атаки и даже начинали бить и кусать самок. Иными словами, альфа-самцы воспринимали потенциальных партнёрш как соперниц.

Хотя повышенная агрессивность обеспечивает высокий статус среди других самцов, самкам такое поведение вряд ли может понравиться, даже если самец впоследствии начнёт вести себя корректно. Известно, что у альфа-самцов уровень гормонов, способствующих агрессии в бою, выше, и, по словам авторов исследования, избыток этих гормонов мешает самцам быстро переключиться на брачный ритуал. В отличие от них, абсолютные «лузеры» начинали ухаживать за самкой сразу после её появления и, как следствие, чаще добивались успеха.

Таким образом, статус потенциального партнёра — это далеко не единственный фактор, и для понимания брачных предпочтений необходимо наблюдать за общим поведением. Различные формы поведения, предназначенные для разных жизненных ситуаций, могут оказывать влияние друг на друга — и если у сверчков не-брачное поведение влияет на брачное, то почему бы это не касалось и более развитых животных.