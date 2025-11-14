- В биологии все живые существа группируются по общим характеристикам. Жуки представляют собой отряд класса насекомых, в то время как пауки относятся к отряду класса паукообразных (существует также отряд ракообразных). Эти три отряда объединены в тип членистоногие. Многие ошибочно полагают, что пауки являются насекомыми, но, как видно из классификации, они принадлежат к классу паукообразных. Основной причиной этого различия является количество конечностей.

Существа с восемью ногами относятся к паукообразным, тогда как шестиногие классифицируются как насекомые. Тело насекомых состоит из трех сегментов, и к каждому из них прикрепляется лишь одна пара ног. Поэтому у насекомых их шесть. Часто, когда задают вопрос о количестве конечностей у паука, имеют в виду только его лапки.

Однако конечности включают не только ноги, но и ногощупальца. Да, они напоминают лапки, но выполняют другую функцию: помогают ориентироваться в пространстве через осязание. Кроме того, с их помощью проще захватить небольшую добычу и поднести её ко рту.