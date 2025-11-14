Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему у жуков шесть ног, а у пауков восемь? 0 76

В мире животных
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему у жуков шесть ног, а у пауков восемь?

Объясняет биолог Кристина ПАНАСЮК.

 

- В биологии все живые существа группируются по общим характеристикам. Жуки представляют собой отряд класса насекомых, в то время как пауки относятся к отряду класса паукообразных (существует также отряд ракообразных). Эти три отряда объединены в тип членистоногие. Многие ошибочно полагают, что пауки являются насекомыми, но, как видно из классификации, они принадлежат к классу паукообразных. Основной причиной этого различия является количество конечностей.

Существа с восемью ногами относятся к паукообразным, тогда как шестиногие классифицируются как насекомые. Тело насекомых состоит из трех сегментов, и к каждому из них прикрепляется лишь одна пара ног. Поэтому у насекомых их шесть. Часто, когда задают вопрос о количестве конечностей у паука, имеют в виду только его лапки.

Однако конечности включают не только ноги, но и ногощупальца. Да, они напоминают лапки, но выполняют другую функцию: помогают ориентироваться в пространстве через осязание. Кроме того, с их помощью проще захватить небольшую добычу и поднести её ко рту.

Читайте нас также:
#насекомые #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео