На южной части Пиренейского полуострова, в скалах Гибралтара, располагается единственная в Европе небольшая колония диких маготов, известных также как варварийские обезьяны (Macaca sylvanus). Археологические исследования свидетельствуют о том, что раньше эти животные обитали не только в данной части Европы, но и значительно севернее — вплоть до Великобритании, а также восточнее — до границ современной Венгрии. В настоящее время маготов можно встретить и на северо-западе Африки — в Алжире, Тунисе и Марокко, однако вопрос о том, как они оказались в Европе, остается неразрешенным.

Существует легенда, согласно которой дикие обезьяны пересекли из Африки на Пиренейский полуостров через подземный ход, однако более вероятной выглядит другая версия, предполагающая, что этих бесхвостых макак завезли люди. С 1704 года Гибралтар находится под защитой Объединенного Королевства, и местные жители до сих пор считают гибралтарских обезьян своим счастливым талисманом. Поэтому с середины XIX века маготы находятся под охраной сначала Военно-морского флота Великобритании, а затем и правительства Гибралтара. В настоящее время обезьяны продолжают получать защиту, медицинскую помощь и подкормку, так как на скалистых побережьях им приходится постоянно бороться за существование в поисках недостаточной пищи.

Умные маготы прекрасно осознают, что люди для них не представляют опасности, поэтому иногда ведут себя довольно «непосредственно», например, отнимая еду у прохожих или останавливая движение на дорогах.