Исследование, проведенное Калифорнийским университетом Лос-Анжелеса, охватило уровень ртутного загрязнения в девяти странах Центральной и Южной Америки, а также Вест-Индии. Ученые выявили в этих регионах самые высокие уровни ртути, когда-либо зарегистрированные у певчих птиц: в одном зеленом зимородке содержание ртути в 30 раз превышало безопасные нормы.

По словам Криса Сейерса, ведущего автора исследования, основной причиной столь высокого содержания ртути является добыча золота: «Наиболее важным результатом нашего исследования стало то, что концентрация ртути была почти в четыре раза выше в местах, подвергшихся воздействию кустарной золотодобычи».

Кустарная и мелкомасштабная добыча золота является крупнейшим источником ртутного загрязнения в мире, на долю которой приходится почти 38% антропогенного загрязнения ртутью. В процессе таких работ ртуть используется для извлечения мелких частиц золота из почвы и осадочных пород. Ртуть связывается с золотом, образуя амальгаму, а при нагревании полученных самородков ртуть испаряется, оставляя золото. При этом ртуть попадает в грунт и воду в виде отходов, а также в атмосферу в виде паров.

Контролировать такие мелкие операции крайне сложно, и старатели утверждают, что использование ртути необходимо для быстрой и эффективной добычи, отмечает Сейерс.



Откуда столько ртути

Ртуть также присутствует в окружающей среде как элемент природного происхождения, выделяясь из вулканов и вулканических пород, которые чаще всего встречаются в геологически активных тропиках. Интенсивные осадки в этих регионах могут усугубить проблему, вымывая ртуть, осевшую на суше и в руслах рек, и увеличивая вероятность ее попадания в организм животных.

Исследователи также зафиксировали высокий уровень ртути у плотоядных птиц и видов, обитающих в водной среде. По мнению ученых, ртуть в большей степени накапливается в организмах хищных животных, поскольку сначала она накапливается в их добыче. Чем выше в пищевой цепи находится животное, тем выше риск высокого содержания ртути. Птицы, обитающие в водной среде, также подвергаются дополнительному воздействию ртути, так как токсичный металл накапливается в руслах рек.

Данное исследование, в котором участвовали 37 ученых из семи стран, является крупнейшим на сегодняшний день по изучению уровня ртути в организме тропических птиц. Ученые пришли к своим выводам, проанализировав 2316 образцов крови и перьев 322 видов птиц — это самая обширная база данных по концентрации ртути в организме тропических птиц в мире.

Полученные результаты имеют значение не только для тропических птиц, которые служат экологами индикаторами общего состояния экосистемы благодаря своей чувствительности к загрязнению, взаимодействию со средой обитания и простоте изучения. Если у птиц в экосистеме наблюдается повышенный уровень ртути, это может указывать на аналогичную проблему и у других видов.

Это также касается и людей. Сообщества, особенно деревни, занимающиеся натуральным рыболовством и расположенные ниже по течению от золотодобывающих предприятий, особенно уязвимы к ртутному загрязнению. У птиц, потреблявших большое количество ртути, могут возникать иммунологические проблемы, что делает их более восприимчивыми к заболеваниям, некоторые из которых могут передаваться людям.

Однако остановить добычу золота или сделать ее более экологически чистой крайне сложно. Золото, помимо использования в ювелирных изделиях, является важным компонентом многих электронных устройств — от смартфонов до жизненно важных медицинских приборов. Несмотря на то что правительства разных стран мира принимают меры для повышения экологической чистоты горнодобывающей отрасли, противодействие со стороны золотодобывающей индустрии тормозит многие из этих усилий, говорит Сейерс. По крайней мере, по его словам, потребители могут помочь, выбирая продукцию, содержащую только сертифицированное экологически чистое золото.