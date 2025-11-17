Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как голодные рыбы способны менять свой пол 0 75

В мире животных
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как голодные рыбы способны менять свой пол

Не все животные на протяжении всей жизни сохраняют тот пол, который им был присущ на стадии эмбрионального развития.

 

Например, некоторые рыбы, такие как рыбы-клоуны, изначально появляются на свет в качестве самцов, а затем трансформируются в самок и остаются таковыми до конца своей жизни. Другие виды могут менять пол в обратном направлении, а некоторые обладают как мужскими, так и женскими половыми органами, при этом в разные периоды своей жизни ведут себя либо как самцы, либо как самки.

Причины, побуждающие рыбы менять пол, могут быть разнообразными. Например, японские оризии, родившись как генетические самцы или самки, способны изменять свой пол в ответ на колебания температуры воды.

Исследователи из Университета Нагоя в журнале Biology Open упоминают еще один фактор окружающей среды — оказывается, оризии могут становиться самцами в условиях голода. Когда самок держали без пищи в течение пяти дней, у них развились семенники, а плавники приобрели форму, характерную для самцов. Эти изменения наблюдались не у всех самок, а лишь у 20%. Последующие эксперименты продемонстрировали, что у голодающих рыб происходит изменение обмена веществ — у них синтезируется меньше жирных кислот, что, в свою очередь, влияет на активность генов, отвечающих за определение пола.

Читайте нас также:
#рыбы #генетика #биология #исследования #пол
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Способны ли аллигаторы восстанавливать свои хвосты?
Изображение к статье: Почему некоторые кролики передвигаются на передних лапах
Изображение к статье: Собаки с высоким уровнем интеллекта способны воспринимать окружающий мир подобно людям
Изображение к статье: Ветврачи Великобритании против массового усыпления собак породы американский булли XL

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео