Не все животные на протяжении всей жизни сохраняют тот пол, который им был присущ на стадии эмбрионального развития.

Например, некоторые рыбы, такие как рыбы-клоуны, изначально появляются на свет в качестве самцов, а затем трансформируются в самок и остаются таковыми до конца своей жизни. Другие виды могут менять пол в обратном направлении, а некоторые обладают как мужскими, так и женскими половыми органами, при этом в разные периоды своей жизни ведут себя либо как самцы, либо как самки.

Причины, побуждающие рыбы менять пол, могут быть разнообразными. Например, японские оризии, родившись как генетические самцы или самки, способны изменять свой пол в ответ на колебания температуры воды.

Исследователи из Университета Нагоя в журнале Biology Open упоминают еще один фактор окружающей среды — оказывается, оризии могут становиться самцами в условиях голода. Когда самок держали без пищи в течение пяти дней, у них развились семенники, а плавники приобрели форму, характерную для самцов. Эти изменения наблюдались не у всех самок, а лишь у 20%. Последующие эксперименты продемонстрировали, что у голодающих рыб происходит изменение обмена веществ — у них синтезируется меньше жирных кислот, что, в свою очередь, влияет на активность генов, отвечающих за определение пола.