Мы часто представляем рептилий, особенно змей, как одиночек, которые собираются лишь для размножения или зимовки. Однако молодых подвязочных змей, или садовых ужей, из Северной и Центральной Америки можно увидеть в небольших группах.

Существование в группах — даже если они временные — имеет свои преимущества: змеям теплее, их труднее поймать хищникам, а также они могут обмениваться информацией, например, о более безопасных местах для отдыха.

Исследования, проведенные учеными из Университета Уилфрида Лорье в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, показывают, что подвязочные змеи предпочитают находиться ближе к некоторым особям и держаться подальше от других. В эксперименте участвовали сорок молодых змей вида Thamnophis sirtalis sirtalis, которых рассаживали по десять штук в террариумы. В каждом террариуме размещались несколько укрытий, где змеи могли спрятаться. Змей периодически извлекали для уборки, а затем снова рассаживали по террариумам, но с новыми соседями.

Выяснилось, что змеи, собиравшиеся в группы по 3–8 особей, предпочитают определенных соседей и каждый раз стремятся к прежним товарищам. Более того, находясь в группе, змеи начинают вести себя как единое целое. Например, если одна змея проявляла смелость и проводила много времени на открытом месте, то, оказавшись в компании, она, как и остальные, пряталась в укрытие.