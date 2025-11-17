Baltijas balss logotype
Способны ли змеи на дружбу? 0 385

В мире животных
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способны ли змеи на дружбу?

Мы часто представляем рептилий, особенно змей, как одиночек, которые собираются лишь для размножения или зимовки. Однако молодых подвязочных змей, или садовых ужей, из Северной и Центральной Америки можно увидеть в небольших группах.

 

Существование в группах — даже если они временные — имеет свои преимущества: змеям теплее, их труднее поймать хищникам, а также они могут обмениваться информацией, например, о более безопасных местах для отдыха.

Исследования, проведенные учеными из Университета Уилфрида Лорье в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, показывают, что подвязочные змеи предпочитают находиться ближе к некоторым особям и держаться подальше от других. В эксперименте участвовали сорок молодых змей вида Thamnophis sirtalis sirtalis, которых рассаживали по десять штук в террариумы. В каждом террариуме размещались несколько укрытий, где змеи могли спрятаться. Змей периодически извлекали для уборки, а затем снова рассаживали по террариумам, но с новыми соседями.

Выяснилось, что змеи, собиравшиеся в группы по 3–8 особей, предпочитают определенных соседей и каждый раз стремятся к прежним товарищам. Более того, находясь в группе, змеи начинают вести себя как единое целое. Например, если одна змея проявляла смелость и проводила много времени на открытом месте, то, оказавшись в компании, она, как и остальные, пряталась в укрытие.

#наука #дружба #исследования #змеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


