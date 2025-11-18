Согласно одной из наиболее распространенных теорий, описанной историком и географом I века до н. э. Страбоном, миф о золотом руне возник на основе древнего метода добычи золота, который использовался на Кавказе. Местные жители опускали в золотоносные горные реки шкуры баранов, на которые постепенно оседали мельчайшие частицы золота, переносимые течением. Ранние греческие мореплаватели могли наблюдать такие «позолоченные» шкуры на Кавказе, и их рассказы впоследствии трансформировались в легенду о золотом руне.

Тем не менее, возможно, что золото в данном контексте является обычным поэтическим приемом, указывающим на чудесную природу объекта или существа, обладающего этим признаком (например, золотые яблоки Гесперид, золотая ветвь Энея и т. д.).

Как известно, мифологическое золотое руно представляет собой шкуру волшебного барана, который был послан богиней Нефелой для спасения ее детей Фрикса и Геллы.