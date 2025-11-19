Можно ли представить более враждебное существо, чем белая акула? Чем более свирепый хищник, тем меньше ему требуется общество — по крайней мере, так кажется на первый взгляд.

Белых акул можно увидеть вместе лишь в тех случаях, когда их добыча оказывается слишком крупной. Тем не менее, социальные связи акулам не чужды. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, сообщается, что акулы иногда формируют долговременные альянсы. Исследователи прикрепили к спинным плавникам акул специальные датчики, которые записывали видео, фиксировали направление движения, скорость, глубину погружения и другие параметры, а также определяли наличие поблизости других датчиков, то есть других акул.

Чаще всего акулы, встретившись, быстро расходились в разные стороны. Однако были случаи, когда они проводили значительное время в компании друг друга, патрулируя свои охотничьи угодья, и иногда совместный патруль длился более часа. Это свидетельствует о наличии определённой заинтересованности друг в друге, и если не дружба, то какое-то сотрудничество здесь явно присутствует. Причём количество знакомых у разных акул варьируется: одна акула за тридцать часов успела пообщаться с двенадцатью другими, в то время как другая за пять дней встретилась лишь с двумя. В большинстве случаев акулы предпочитают взаимодействовать во время совместных плаваний с особями своего пола: самки плавают с самками, а самцы — с самцами.

Наблюдения за акулами проводились у острова Гуадалупе, где вода отличается исключительной прозрачностью. Добычу здесь видно издалека, но и сама добыча также замечает акулу заранее. Авторы исследования предполагают, что «дружба на час» помогает акулам оптимизировать охоту: вдвоём им легче загнать добычу, даже если она успела заметить опасность.