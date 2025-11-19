Кратковременные крики являются нормальным поведением для попугаев. Наиболее громкими среди них считаются кореллы и волнистые попугаи. Их звуки не всегда приятны для слуха, но именно так они общаются. Попугаи не переносят одиночество и стараются привлечь внимание своего владельца.

Поэтому рекомендуется заводить несколько птиц сразу — им будет веселей вместе.

Либо можно оставить попугаю тихо играющее радио. Иногда полезно позволить птице немного полетать по квартире. Однако, если все условия для комфортного проживания созданы, а попугай все равно продолжает громко кричать, стоит обратиться к ветеринару. Приступы гиперактивности могут указывать на наличие заболевания, например, подагры.