В Латвии сегодня обитает около 150 бурых медведей, и их число постепенно растёт. Вместе с этим растёт и вероятность встретить хозяина леса во время прогулки, похода за грибами или работы в лесу.

Чтобы люди могли заранее распознать признаки присутствия зверя и избежать нежелательных встреч, Управление охраны природы совместно со специалистами института лесоведения «Silava» и Национального музея природы подготовило рекомендации, объясняющие, как распознать медвежьи следы и как вести себя, если медведь оказался рядом.

Материалы описывают особенности поведения медведя, его предпочтения и признаки, по которым можно узнать, что зверь живёт поблизости. В природе нередко можно увидеть следы, поломанные ветки, борозды на стволах деревьев или остатки еды, которые указывают на недавнее присутствие хищника. Эти знания помогают не только охотникам и лесникам, но и обычным любителям лесных прогулок — грибникам, ягодникам, путешественникам.

Бурый медведь — крупнейший хищник Латвии. Самки могут весить до 150 килограммов, самцы — до 300. Живут они до тридцати лет. Медведи выбирают большие участки старого леса, предпочитая смешанные леса, которые соседствуют с болотами, вырубками или водоёмами. Логова для зимовки они устраивают в укрытых сухих местах неподалёку от воды.

В спячку медведи обычно уходят с октября по декабрь, просыпаются в марте или апреле. Но раннее пробуждение случается всё чаще: этому способствуют более тёплые зимы, резкие перемены погоды или вмешательство человека — например, лесозаготовки неподалёку от логова. Хотя медведи стараются избегать людей, тревога, раннее пробуждение или присутствие медвежат могут сделать их опасными.

В мире бурых медведей порядка двухсот тысяч. Крупнейшие популяции зарегистрированы в России, Канаде, США и Румынии. В Европе медведи во многих странах исчезли, но постепенно возвращаются. В Латвии бурый медведь — охраняемый вид, и его отстрел запрещён.

Как узнать, что рядом медведь?

Следы зверя — лучший показатель его присутствия. Передние лапы почти квадратные по форме, на отпечатке отчётливо видны когти. Задняя лапа напоминает по форме человеческую ступню, но когти на ней обычно не отпечатываются. Увидев следы, полезно сфотографировать их с предметом, позволяющим оценить размер — это поможет понять, насколько крупный зверь прошёл по этой тропе.

Ещё один признак — сломанные кусты и молодые ёлки. Медведь может ломать ветви, метить территорию или готовить место для логова. На коре деревьев нередко встречаются глубокие царапины от когтей — особенно на соснах и яблонях. Обратите внимание и на помёт: он может быть разного цвета и плотности, в зависимости от того, чем медведь питался. Непереваренные растительные остатки встречаются достаточно часто — пищеварительная система медведя устроена иначе, чем у травоядных, и растительная пища усваивается не полностью.

Что делать, если встретили медведя в лесу?

Главное правило — сохранять спокойствие. Не приближайтесь к зверю и не пытайтесь рассмотреть его поближе, даже если он кажется безобидным. Особенно осторожными нужно быть, если рядом возможно нахождение медвежат.

Отходите медленно, не бегите. Не поворачивайтесь спиной: отходите боком или назад, чтобы медведь видел вас и не воспринимал ваши движения как угрозу. В глаза смотреть не стоит — это может быть воспринято как вызов.

Если медведь заинтересовался вами и начал подходить ближе, нужно показать, что вы не добыча. Следует поднять руки, громко заговорить или пошуметь металлическими предметами. В большинстве случаев зверь отступает, как только понимает, что перед ним человек.