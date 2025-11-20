Скотоводы в Африке продолжают сталкиваться с угрозой со стороны львов, гиен, леопардов и гепардов, которые нападают на их стада. Хотя хищники и не наносят значительного ущерба, это все равно создает немало проблем.

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса предложили необычный способ защиты скота от хищников — нужно нарисовать пару глаз на задней части коровы. Оказалось, что хищники избегают коров с «глазами» на спине, в то время как из 835 коров без таких рисунков 15 были убиты (большинство из них стали жертвами львов).

Авторы исследования предполагают, что львы, нападая из засады, очень осторожны, чтобы не быть замеченными. Если лев или львица видят перед собой открытые «глаза», они могут решить, что их заметили, и не станут тратить время на охоту за жертвой, которая уже осведомлена о присутствии хищника.

Интересно, что даже простой крестик, нарисованный на ляжке коровы, также способен отпугивать хищников. Возможно, необычный вид коровы вызывает у них страх? Но действительно ли простого крестика достаточно, чтобы подорвать уверенность хищника в своих силах (библейские объяснения оставим за скобками)? В любом случае, этот вопрос требует дальнейшего изучения.