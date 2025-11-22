С 22 по 26 ноября Землю ожидает магнитная буря, согласно прогнозам специалистов из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики. Хотя уровень магнитной бури — G, что означает её слабую интенсивность по пятибалльной шкале, некоторые люди могут испытывать дискомфорт. У них могут возникнуть мигрени, слабость, перепады давления и изменения настроения.

Магнитные бури также оказывают влияние на животных, что подтверждает зоолог и кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

«Магнитные бури воздействуют на животных аналогично тому, как они влияют на людей. Животные в большей степени, чем люди, используют магнитное поле Земли в качестве одного из органов чувств. Поэтому геомагнитные изменения оказывают влияние на их организмы, и животные способны это ощущать», — объясняет Тумасьян.

Животные и люди — схожие реакции

На медведей, дятлов и капибар магнитная буря влияет, но реакция каждого вида будет различной, утверждает специалист.

«Разумеется, существует разница в том, как разные виды животных переносят магнитные бури. Однако стоит отметить, что этот вопрос ещё не был детально исследован с научной точки зрения. «Я могу опираться только на свои наблюдения и ощущения», — говорит зоолог. — В какой-то момент одно животное может проявлять меньшую активность, у другого может снизиться аппетит. Некоторые будут больше спать, а есть и такие, кто вообще не заметит магнитную бурю. Но одно общее для всех животных — их гиперактивность в такие дни маловероятна».

Птицы теряют ориентацию

Что касается птиц, то в дни геомагнитных изменений они могут сбиться с курса. Хотя они не влетят в стены зданий, потерять ориентир могут. По словам орнитолога Евгения Коблика, магнитные поля Земли служат для пернатых своего рода навигатором.

«В их мозгах есть некая магнитная карта, магнитный компас. Благодаря этому они способны совершать перелеты в определенные места. Существует предположение, что во время магнитных бурь птицы могут сбиваться с курса и приземляться не там, где планировали. Магнитные поля могут значительно меняться, и когда это происходит, птицы оказываются дезориентированными», — отметил орнитолог.

В общем, все животные чувствительны к изменениям погоды. Даже незначительные отклонения в земной коре они могут ощущать и даже предсказывать землетрясения.

«Человек не способен воспринимать эти толчки и не осознает, что землетрясение может произойти в ближайшее время, в то время как животные уже ощущают напряжение в земной коре. Это могут быть слабые толчки. У большинства животных органы чувств, включая восприятие магнитных полей, развиты лучше, чем у человека», — добавил Филипп Тумасьян.

Заботьтесь о своих питомцах

Домашние животные, как и все животные, также чувствительны к изменениям погоды. В такие дни их лучше беречь и не беспокоить без необходимости.

«В эти дни лучше не перегружать их и придерживаться привычного режима. Следует избегать поездок, длительных прогулок и других действий, которые могут создать дополнительную нагрузку на питомца. Это поможет им легче перенести магнитную бурю», — добавил Тумасьян.