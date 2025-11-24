На протяжении пяти лет ученые из Университета Эксетера проводили наблюдения за стаями малого, красного, чилийского и андского фламинго, в результате чего пришли к выводу, что эти птицы способны формировать прочные дружеские связи.

Наиболее крепкие отношения, конечно же, наблюдаются у брачных пар, однако как пары, так и одиночные фламинго явно предпочитают находиться рядом с определенными особями. Группы из двух, трех и четырех фламинго проводят время вместе, ухаживают за своими перьями, ищут пищу и т.д., и такая дружба может длиться годами.

В статье, опубликованной в журнале Behavioural Processes, говорится, что чем больше стая, тем больше в ней социальных связей; при этом дружеские отношения формируются наиболее активно в периоды, когда возникают брачные связи, то есть весной и летом.

Кроме того, птицы готовы поддерживать общение даже в те моменты, когда чувствуют себя не очень хорошо, что подчеркивает важность этих связей для них.