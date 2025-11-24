Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи? 0 97

В мире животных
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?

Фламинго дружат на протяжении многих лет.

 

На протяжении пяти лет ученые из Университета Эксетера проводили наблюдения за стаями малого, красного, чилийского и андского фламинго, в результате чего пришли к выводу, что эти птицы способны формировать прочные дружеские связи.

Наиболее крепкие отношения, конечно же, наблюдаются у брачных пар, однако как пары, так и одиночные фламинго явно предпочитают находиться рядом с определенными особями. Группы из двух, трех и четырех фламинго проводят время вместе, ухаживают за своими перьями, ищут пищу и т.д., и такая дружба может длиться годами.

В статье, опубликованной в журнале Behavioural Processes, говорится, что чем больше стая, тем больше в ней социальных связей; при этом дружеские отношения формируются наиболее активно в периоды, когда возникают брачные связи, то есть весной и летом.

Кроме того, птицы готовы поддерживать общение даже в те моменты, когда чувствуют себя не очень хорошо, что подчеркивает важность этих связей для них.

Читайте нас также:
#наука #птицы #дружба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кинологи объяснили, почему собака теряет вес при хорошем аппетите
Изображение к статье: Почему у собак появляется седина?
Изображение к статье: Исследователи предупредили о возможности заражения собак супербактериями через сырое мясо
Изображение к статье: Почему некоторые рыбы предпочитают плавать брюхом вверх: удобство или необходимость?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео