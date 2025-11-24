Домашние пчелы, благодаря своим многочисленным семьям (состоящим из десятков тысяч особей), обычно ориентируются на массово цветущие растения. Именно такие источники нектара находят пчелы-разведчицы и ведут к ним группы сборщиц. В результате соты заполняются почти исключительно медом, полученным из нектара одного вида.

Это позволяет пчеловодам различать липовый, гречишный, донниковый и другие виды меда. Однако на лугу одновременно может цвести множество растений, которые посещают пчелы. Мед, собранный из смешанных источников, продается под названиями «луговой», «горный», «майский».

Интересно, что рабочая пчела за всю свою жизнь, которая длится около шести недель, собирает всего 0,8 грамма меда.