Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Собирает ли пчела нектар с одного или нескольких видов растений? 0 100

В мире животных
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Собирает ли пчела нектар с одного или нескольких видов растений?

Как получится.

 

Домашние пчелы, благодаря своим многочисленным семьям (состоящим из десятков тысяч особей), обычно ориентируются на массово цветущие растения. Именно такие источники нектара находят пчелы-разведчицы и ведут к ним группы сборщиц. В результате соты заполняются почти исключительно медом, полученным из нектара одного вида.

Это позволяет пчеловодам различать липовый, гречишный, донниковый и другие виды меда. Однако на лугу одновременно может цвести множество растений, которые посещают пчелы. Мед, собранный из смешанных источников, продается под названиями «луговой», «горный», «майский».

Интересно, что рабочая пчела за всю свою жизнь, которая длится около шести недель, собирает всего 0,8 грамма меда.

Читайте нас также:
#растения #пчелы #мед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил о рисках для кошек в домашних условиях
Изображение к статье: Нападают ли дельфины на людей?
Изображение к статье: Какие животные преодолевают наибольшие расстояния?
Изображение к статье: Опоссумы как опылители цветов - новое исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео