В Нидерландах разыскивают крайне ядовитую сбежавшую змею 0 307

В мире животных
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Нидерландах разыскивают крайне ядовитую сбежавшую змею

Полиция города Тилбург в Нидерландах предупредила местных жителей о том, что на свободе находится «крайне ядовитая» двухметровая зеленая мамба. Эксперты настоятельно рекомендуют не пытаться самостоятельно поймать змею, сообщает CBS News.

 

Как сообщает издание, в начале недели владелец ядовитой рептилии обратился в полицию с заявлением о том, что не может найти свою змею. Полиция опубликовала фотографию свернувшейся зеленой мамбы и призвала граждан быть осторожными, пока змея не будет поймана.

«Укус зеленой мамбы крайне ядовит. В случае укуса необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», – сообщили специалисты. По их словам, зафиксированы случаи быстрого летального исхода в течение 30 минут после укуса.

Эксперты отмечают, что в целом змея «не проявляет агрессии» и вряд ли будет находиться на улице в холодный зимний период. «Эти рептилии предпочитают темные и теплые места. Если змее удастся найти такое укрытие, она будет вести себя очень спокойно», – объяснили специалисты.

Полиция прилагает все усилия для быстрого обнаружения ядовитой рептилии, и ее разыскивают с помощью служебных собак.

#полиция #Нидерланды #поиск #безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
