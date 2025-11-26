Да, но это не похоже на способности хамелеона.

Тело саранчи покрыто хитиновой кутикулой, представляющей собой мертвую ткань, в которой отсутствуют клетки, способные обеспечивать изменение цвета.

Саранча — это насекомое с неполным превращением: из яйца вылупляется личинка, которая напоминает взрослую особь. Она проходит несколько линек, и после каждой из них беловатые покровы начинают приобретать цвет лишь через несколько часов.

Кроме того, в зависимости от плотности популяции, личинки могут развиваться в одиночные или стайные формы, которые отличаются, в том числе, и окраской. Наконец, цвет покровов саранчи может изменяться в процессе осеннего отмирания насекомого — вероятно, это связано с разрушением пигментов или воздействием грибков.