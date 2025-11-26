Baltijas balss logotype
Действительно ли саранча способна менять цвет? 0 45

В мире животных
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Действительно ли саранча способна менять цвет?

Да, но это не похоже на способности хамелеона.

 

Тело саранчи покрыто хитиновой кутикулой, представляющей собой мертвую ткань, в которой отсутствуют клетки, способные обеспечивать изменение цвета.

Саранча — это насекомое с неполным превращением: из яйца вылупляется личинка, которая напоминает взрослую особь. Она проходит несколько линек, и после каждой из них беловатые покровы начинают приобретать цвет лишь через несколько часов.

Кроме того, в зависимости от плотности популяции, личинки могут развиваться в одиночные или стайные формы, которые отличаются, в том числе, и окраской. Наконец, цвет покровов саранчи может изменяться в процессе осеннего отмирания насекомого — вероятно, это связано с разрушением пигментов или воздействием грибков.

Читайте нас также:
#наука #насекомые #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
