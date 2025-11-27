Вода необходима всем живым существам. Но как же водные обитатели, особенно те, кто живет в соленых водах, утоляют свою жажду? Пьют ли рыбы вообще?

Рыбы действительно пьют, и морскую воду тоже. Однако у разных видов есть свои уникальные «методы» для этого. У костистых рыб, обитающих в океане, таких как треска, сельдь и тунец, существуют несколько способов поступления воды в организм и ее фильтрации. Эти рыбы не просто заглатывают воду и пропускают ее через мочевыводящую систему; они также прогоняют воду через кожу и жабры.

Чтобы понять, как это происходит, важно учитывать, что концентрация соли в организме костистых рыб отличается от окружающей среды. Тела морских рыб менее соленые, чем вода, в которой они находятся, в то время как пресноводные рыбы имеют более высокую концентрацию соли по сравнению с окружающей водой. И морские, и пресноводные рыбы должны контролировать уровень воды и соли в своем организме для поддержания здоровья.

Тем не менее, морским обитателям сложнее справляться с этой задачей из-за осмоса. Это явление заключается в том, что жидкость из среды с низкой концентрацией соли перемещается в среду с высокой концентрацией, что приводит к тому, что морские рыбы постоянно теряют воду и, следовательно, вынуждены пить больше. Это создает замкнутый круг, так как вода покидает их тело через кожу и жабры в океан. Поскольку они постоянно теряют воду таким образом, им необходимо пить много морской воды, чтобы избежать обезвоживания. Избыточная соль выводится через мочу и жабры.

У пресноводных рыб ситуация обратная: вода «впитывается» в их организм, но не выходит. Поэтому они часто мочатся, но практически не пьют.