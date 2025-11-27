Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как рыбы утоляют жажду: пьют ли они соленую воду? 0 150

В мире животных
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как рыбы утоляют жажду: пьют ли они соленую воду?

Вода необходима всем живым существам. Но как же водные обитатели, особенно те, кто живет в соленых водах, утоляют свою жажду? Пьют ли рыбы вообще?

 

Рыбы действительно пьют, и морскую воду тоже. Однако у разных видов есть свои уникальные «методы» для этого. У костистых рыб, обитающих в океане, таких как треска, сельдь и тунец, существуют несколько способов поступления воды в организм и ее фильтрации. Эти рыбы не просто заглатывают воду и пропускают ее через мочевыводящую систему; они также прогоняют воду через кожу и жабры.

Чтобы понять, как это происходит, важно учитывать, что концентрация соли в организме костистых рыб отличается от окружающей среды. Тела морских рыб менее соленые, чем вода, в которой они находятся, в то время как пресноводные рыбы имеют более высокую концентрацию соли по сравнению с окружающей водой. И морские, и пресноводные рыбы должны контролировать уровень воды и соли в своем организме для поддержания здоровья.

Тем не менее, морским обитателям сложнее справляться с этой задачей из-за осмоса. Это явление заключается в том, что жидкость из среды с низкой концентрацией соли перемещается в среду с высокой концентрацией, что приводит к тому, что морские рыбы постоянно теряют воду и, следовательно, вынуждены пить больше. Это создает замкнутый круг, так как вода покидает их тело через кожу и жабры в океан. Поскольку они постоянно теряют воду таким образом, им необходимо пить много морской воды, чтобы избежать обезвоживания. Избыточная соль выводится через мочу и жабры.

У пресноводных рыб ситуация обратная: вода «впитывается» в их организм, но не выходит. Поэтому они часто мочатся, но практически не пьют.

Читайте нас также:
#природа #рыбы #океан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Дни этих собак сочтены»: в Латвии волки разгуливают у домов и ничего не боятся Иконка видео
Изображение к статье: Почему собаки поднимают лапу, когда справляют нужду — вы не догадаетесь!
Изображение к статье: Очаровательная привычка: почему кошки так любят потягиваться
Изображение к статье: Как свиньи используют инструменты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео