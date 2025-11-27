Baltijas balss logotype
Как свиньи используют инструменты

В мире животных
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как свиньи используют инструменты

Мы уже привыкли к тому, что птицы применяют инструменты. Теперь, похоже, нам предстоит смириться с тем, что свиньи тоже умеют это делать.

 

Ученые из Университета Париж-Сакле и Национального музея естественной истории в Париже сообщают в журнале Mammalian Biology, что висайские бородавчатые свиньи способны использовать палки для выкапывания ямок — по крайней мере, так себя вели свиньи, находившиеся в парижском зоопарке.

Они брали палку в пасть и ковыряли ею в земле; увидеть этот процесс можно здесь. За три года наблюдений было зафиксировано одиннадцать таких случаев, и почти всегда палкой пользовались самки.

Причины такого поведения пока не совсем ясны; однако свиньи считаются одними из самых умных животных, так что можно предположить, что они не просто так ковыряются в земле с помощью палки.



#животные #зоопарк #наука #исследования
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    27-го ноября

    "Они брали палку в пасть и ковыряли ею в земле;" и выкопали чёрное море....🙄

    1
    1

