Мы уже привыкли к тому, что птицы применяют инструменты. Теперь, похоже, нам предстоит смириться с тем, что свиньи тоже умеют это делать.

Ученые из Университета Париж-Сакле и Национального музея естественной истории в Париже сообщают в журнале Mammalian Biology, что висайские бородавчатые свиньи способны использовать палки для выкапывания ямок — по крайней мере, так себя вели свиньи, находившиеся в парижском зоопарке.

Они брали палку в пасть и ковыряли ею в земле; увидеть этот процесс можно здесь. За три года наблюдений было зафиксировано одиннадцать таких случаев, и почти всегда палкой пользовались самки.

Причины такого поведения пока не совсем ясны; однако свиньи считаются одними из самых умных животных, так что можно предположить, что они не просто так ковыряются в земле с помощью палки.





