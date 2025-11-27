Даже если у вас нет собаки, вы наверняка знаете, что эти животные справляют нужду, поднимая лапу. Но задумывались ли вы, сколько раз пес поднимает лапу за день? И главное — зачем?

Возможно, это вас удивит, но причина кроется в том, как собаки общаются между собой. Для них процесс мочеиспускания служит способом обозначить свою территорию. Однако важно понимать, как именно они осуществляют эту «разметку». Поднимая ногу, собаке удобнее направлять струю мочи на вертикальную поверхность, где запах задерживается дольше. Если же пес приседает или вытягивает задние лапы назад, моча попадает на землю, где быстро впитывается в почву.

Подъем лапы особенно значим для маленьких собак. Для них это возможность «выглядеть больше», фактически захватывая и помечая территорию более эффективно. Это своего рода собачий блеф, который помогает отпугнуть более крупных сородичей!

Лапу поднимают кобели, но иногда так делают и суки. Логично, что самцам важнее пометить свою территорию, и им это просто удобнее. Тем не менее, иногда и самки поднимают лапу. Обычно они используют комбинированную позу «приседание-подъем», которая не разбрызгивает мочу так высоко.