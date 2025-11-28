Baltijas balss logotype
Почему волки издают вой в сторону Луны?

В мире животных
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему волки издают вой в сторону Луны?

Им неважно, на что именно выть.

 

На самом деле волки вовсе не воют на Луну. Вой является ключевым способом общения и социальной активности этих хищников. Воющий волк преследует несколько целей: он поддерживает единство стаи, помогает координировать её действия, подтверждает «права собственности» на определённую территорию, передаёт сообщения о найденной добыче и другие важные сведения для стаи.

Можно сказать, что вой в жизни волков выполняет примерно ту же функцию, что и горн, барабан и боевые кличи в старинных армиях. Убеждение о том, что волки воют на Луну, возникло, вероятно, по нескольким причинам.

Во-первых, воющий волк поднимает голову — это обеспечивает более равномерное распространение звука в разные стороны и помогает другим членам стаи определить, откуда исходит звук.

Во-вторых, волки чаще всего воют ночью, так как именно в это время они наиболее активны. На самом деле их не интересует, есть ли Луна на небе: волчий вой слышен как в новолуние, так и в пасмурные ночи, а иногда и днём. Однако лунные ночи обычно тихие, и в безветренную погоду вой слышен гораздо лучше. Кроме того, только при свете Луны люди могли наблюдать за воющими волками — увидеть их за этим занятием в дикой природе довольно сложно, а в безлунную ночь практически невозможно.

#природа #луна #ночь #волки #общение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
