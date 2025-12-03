Baltijas balss logotype
Почему люди обнимают коров? 1 164

В мире животных
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему люди обнимают коров?

Метод снятия эмоционального напряжения, известный как «объятия с коровами» или «cow cudding», становится все более популярным.

 

Зоотерапия уже зарекомендовала себя как эффективный способ лечения психологических расстройств, в процессе которого обычно используются кошки, собаки, лошади и птицы.

Тем не менее, владельцы фермы Даммбла в Восточном Йоркшире (Великобритания) решили расширить горизонты. Они обучают своих коров не бояться незнакомцев и рады приветствовать всех гостей, ищущих умиротворение в «коровьих объятиях».

Стоимость такой терапии составляет 50 фунтов стерлингов. В программу также включены экскурсия по ферме и прогулка с телятами на поводках.

#Великобритания #коровы
Редакция BB.LV
  • L
    Lauris
    3-го декабря

    обнимать... любить... потом убить и съесть... зачем так обманывать себя и животных... природа может не простить и не прошает

Видео