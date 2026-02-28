Многие хозяева кошек не раз сталкивались с тем, что их любимцы приносят домой мертвых грызунов. Такое поведение способно озадачить: зачем кошке убивать добычу, если миска полна корма?

На самом деле кошачьи — прирожденные охотники. Даже будучи одомашненными, они сохранили свои инстинкты и продолжают охотиться. По оценкам, кошки ежегодно убивают миллиарды мелких животных.

Интересно, что многие усатые хищники не поедают добычу. К примеру, для стерилизованных самок характерно чаще приносить такой «подарок» в дом. Это связывают с тем, что в диких условиях матери-кошки обучают своих котят охоте, принося им умерщвленную либо раненую жертву. В современных условиях домашняя кошка, лишенная котят, продолжает вести себя подобным образом, воспринимая хозяев как своих неумелых «детенышей».

Таким образом, притащив мышь на крыльцо, питомец исполняет роль наставника. Не стоит наказывать кошку за это, просто поймите, что таковы ее инстинкты выживания и заботы.