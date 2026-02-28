Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошки приносят добычу в хозяйский дом? 0 51

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки приносят добычу в хозяйский дом?

Многие хозяева кошек не раз сталкивались с тем, что их любимцы приносят домой мертвых грызунов. Такое поведение способно озадачить: зачем кошке убивать добычу, если миска полна корма?

На самом деле кошачьи — прирожденные охотники. Даже будучи одомашненными, они сохранили свои инстинкты и продолжают охотиться. По оценкам, кошки ежегодно убивают миллиарды мелких животных.

Интересно, что многие усатые хищники не поедают добычу. К примеру, для стерилизованных самок характерно чаще приносить такой «подарок» в дом. Это связывают с тем, что в диких условиях матери-кошки обучают своих котят охоте, принося им умерщвленную либо раненую жертву. В современных условиях домашняя кошка, лишенная котят, продолжает вести себя подобным образом, воспринимая хозяев как своих неумелых «детенышей».

Таким образом, притащив мышь на крыльцо, питомец исполняет роль наставника. Не стоит наказывать кошку за это, просто поймите, что таковы ее инстинкты выживания и заботы.

Читайте нас также:
#домашние животные #кошки #природа #охота #домашние питомцы #воспитание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео