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«Территория Израиля скоро будет непригодна для проживания» - Тегеран 1 872

В мире
Дата публикации: 15.06.2025
BB.LV
ФОТО: dreamstime

Иран обратился к палестинцам с призывом держаться подальше от израильских ядерных и радиационно опасных объектов.

В заявлении подчеркивается, что это необходимо «ради собственной безопасности» на фоне возможного масштабного обострения.

«Мы настоятельно рекомендуем вам держаться как можно дальше от ядерных объектов, энергетических объектов, центров радиационных исследований и любых объектов, содержащих радиоактивные материалы», — говорится в обращении.

Также СМИ цитируют представителя иранского командования, который заявил, что территория Израиля скоро будет «непригодна для проживания». Он призвал людей покинуть страну.

Также Тегеран предупредил Израиль о готовности нанести «шокирующий ответ», если последуют новые удары. «Наши атаки включают жизненно важные объекты и жилые штаб-квартиры сионистских лидеров и ученых. У нас есть обширный банк целей», — заявили в Иране.

Ранее Израиль выпустил обращение к жителям Ирана, призвав их выезжать из местностей, где расположены военные объекты.

Как сообщал bb.lv, в латвийском МИДе рассказали как тысячам граждан ЛР покинуть обстреливаемый Израиль.

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#иран #израиль
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(1)
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    Aleks
    15-го июня

    Шолом,Украина! До свидос Иран и все ближневосточные соседи!😎

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