Иран обратился к палестинцам с призывом держаться подальше от израильских ядерных и радиационно опасных объектов. В заявлении подчеркивается, что это необходимо «ради собственной безопасности» на фоне возможного масштабного обострения. «Мы настоятельно рекомендуем вам держаться как можно дальше от ядерных объектов, энергетических объектов, центров радиационных исследований и любых объектов, содержащих радиоактивные материалы», — говорится в обращении. Также СМИ цитируют представителя иранского командования, который заявил, что территория Израиля скоро будет «непригодна для проживания». Он призвал людей покинуть страну. Также Тегеран предупредил Израиль о готовности нанести «шокирующий ответ», если последуют новые удары. «Наши атаки включают жизненно важные объекты и жилые штаб-квартиры сионистских лидеров и ученых. У нас есть обширный банк целей», — заявили в Иране. Ранее Израиль выпустил обращение к жителям Ирана, призвав их выезжать из местностей, где расположены военные объекты. Как сообщал bb.lv, в латвийском МИДе рассказали как тысячам граждан ЛР покинуть обстреливаемый Израиль. Читайте нас также: Google News

