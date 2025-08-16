Baltijas balss logotype
Если Россия уклонится от трёхсторонней встречи, санкции нужно ужесточить - Зеленский 1 460

В мире
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Если Россия уклонится от трёхсторонней встречи, санкции нужно ужесточить - Зеленский
ФОТО: пресс-фото

Если Россия уклонится от трёхсторонней встречи лидеров Украины, России и США, западные санкции должны быть ужесточены, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на платформе Telegram, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Нам нужно добиться настоящего мира, который будет долговременным, а не очередной паузой между вторжениями России. Мы должны как можно скорее остановить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры», — отметил Зеленский.

«Мы должны освободить всех украинских военных и гражданских заложников и вернуть похищенных Россией детей», — добавил он.

В пятницу на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Сразу после завершения саммита Трамп провёл телефонный разговор с Зеленским и лидерами европейских стран.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал, что санкции должны быть ужесточены, если не состоится трёхсторонняя встреча или если Россия уклонится от справедливого завершения войны», — написал Зеленский.

Все вопросы, в том числе территориальные, должны обсуждаться и решаться при участии Украины, подчеркнул украинский президент.

В понедельник в Вашингтоне ожидается встреча Зеленского и Трампа.

#дональд трамп #зеленский #санкции против россии
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    16-го августа

    Зеля явно живет в другой реальности - указывает Трампу , что надо делать с Россией !!! после очередной дорожки потерял страх и возомнил себя владыкой вселенной !!!

    21
    2

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 25
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 27
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 285
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 47
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 72
Видео