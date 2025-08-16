Если Россия уклонится от трёхсторонней встречи, санкции нужно ужесточить - Зеленский

Если Россия уклонится от трёхсторонней встречи лидеров Украины, России и США, западные санкции должны быть ужесточены, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский на платформе Telegram, пишет LETA со ссылкой на BBC.

«Нам нужно добиться настоящего мира, который будет долговременным, а не очередной паузой между вторжениями России. Мы должны как можно скорее остановить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры», — отметил Зеленский.

«Мы должны освободить всех украинских военных и гражданских заложников и вернуть похищенных Россией детей», — добавил он.

В пятницу на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Сразу после завершения саммита Трамп провёл телефонный разговор с Зеленским и лидерами европейских стран.

«В разговоре с президентом Трампом я сказал, что санкции должны быть ужесточены, если не состоится трёхсторонняя встреча или если Россия уклонится от справедливого завершения войны», — написал Зеленский.

Все вопросы, в том числе территориальные, должны обсуждаться и решаться при участии Украины, подчеркнул украинский президент.

В понедельник в Вашингтоне ожидается встреча Зеленского и Трампа.