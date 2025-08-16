Baltijas balss logotype
Гарантии безопасности Украине следует выстраивать по образцу 5-й статьи НАТО - Мелони

В мире
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Гарантии безопасности Украине следует выстраивать по образцу 5-й статьи НАТО - Мелони
ФОТО: LETA

Президент США Дональд Трамп поддержал итальянскую идею о том, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности, основанные на модели 5-й статьи НАТО, заявила в субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Несмотря на то, что саммит Трампа и российского президента Владимира Путина, прошедший в пятницу на Аляске, не дал немедленных результатов, Мелони усматривает основания для осторожного оптимизма в вопросе будущей безопасности Украины.

«Достичь соглашения всё ещё сложно, но это наконец стало возможным, особенно после долгих месяцев тупиковой ситуации на фронте», — написала Мелони в субботу на платформе X.

Трамп заранее проинформировал президента Украины Владимира Зеленского и европейских союзников, включая Мелони, о саммите на Аляске.

Премьер-министр Италии подчеркнула, что для предотвращения новых атак со стороны России сейчас крайне важны жёсткие гарантии безопасности.

«Только надёжные и твёрдые гарантии могут предотвратить новые войны и акты агрессии», — подчеркнула она.

По её словам, в этом вопросе Трамп поддержал итальянскую идею коллективных гарантий безопасности, построенных по образцу 5-й статьи Североатлантического договора.

Это позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех её партнёров, включая США, которые были бы готовы к действиям в случае нового нападения.

«Европейские государства на данном этапе переговоров продолжают едино поддерживать Украину», — отметила Мелони.

Путь к миру непрост, но важно, что он начат, добавила она.

«Наконец-то появился луч надежды на мир в Украине».

Мелони также вновь подчеркнула, что только Киев может вести переговоры о своих условиях и своей территории.

#нато #война рф и украины
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    17-го августа

    То-то я смотрю-полные окопы итальяшек у хохлов. Аж рвутся в бой легионами целыми....🤣 Защитнички.

    4
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го августа

    С какого боку она вообще там? Кому-то интересно её мнение? иногда лучше ни говорить а наблюдать когда от тебя ни чего ни зависит

    13
    1

