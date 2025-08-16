Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После встречи с Путиным Трамп дал совет Зеленскому 1 2423

В мире
Дата публикации: 16.08.2025
Deutsche Welle
После встречи с Путиным Трамп дал совет Зеленскому
ФОТО: пресс-фото

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что президенты Украины и РФ собираются провести очную встречу, на которой он рекомендует Владимиру Зеленскому "заключить соглашение", пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин собираются провести личную встречу, чтобы "попытаться достичь перемирия" и в конечном счете положить конец войне России против Украины. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ночь на субботу, 16 августа, в эфире телеканала Fox News, комментируя результаты своих переговоров с Путиным на Аляске.

"Теперь все зависит от президента Зеленского. Я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться. Но все зависит от Зеленского... И если они захотят, я буду на следующей встрече, - сказал Трамп в эфире телеканала. - Я полагаю, что сейчас будет организована встреча между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной".

Глава Белого дома добавил, что его "совет Зеленскому - заключить соглашение" для того, чтобы "люди перестали погибать в Украине". На встрече с Путиным обсуждались вопросы "включающие НАТО, меры безопасности и обмен земель", - сказал Трамп, не уточнив конкретики. На момент публикации официальной реакции от Зеленского не было.

Трамп по итогам встречи с Путиным: Пока сделки нет

Несколькими часами ранее президенты США и России после окончания переговоров о завершении войны в Украине в формате "три на три" провели совместную краткую пресс-конференцию на военной базе ВВС Соединенных Штатов Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Это была первая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встреча лидеров США и России.

Путин назвал переговоры продуктивными, а Соединенные Штаты - добрым "соседом". Он вновь сказал о "первопричинах украинского кризиса" и о том, что их "нужно устранить для окончания конфликта".

В свою очередь, Трамп указал, что стороны "не смогли достичь полного понимания, и сделки пока нет". При этом глава Белого дома назвал встречу "очень продуктивной" и отметил, что Вашингтону и Москве удалось согласовать много пунктов по войне в Украине. По словам президента США, сейчас у стран есть "неплохой шанс достичь мирного урегулирования". Трамп заявил, что намерен вскоре по телефону проинформировать о ее итогах президента Украины Владимира Зеленского, а также партнеров по НАТО.

Читайте нас также:
#путин #дональд трамп #зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
28
3
5
4
2
2

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    Истребители США F-22 обеспечивали безопасность борта номер 1 до самой границы США и России.

    45
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 492
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 27
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 287
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 47
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 72
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 26
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 27
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 287

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео