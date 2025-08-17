В Раде заявили о предательстве Трампа

Мережко: если Трамп намерен поддержать Путина, то это похоже на предательство.

В Раде назвали позицию президента США Дональда Трампа после переговор на Аляске предательством. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает The Telegraph.

«Если Трамп серьезно намерен поддержать идею [президента России Владимира] Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство», — отметил он.