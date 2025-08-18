Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский может окончить войну практически немедленно - Трамп 2 665

В мире
Дата публикации: 18.08.2025
Deutsche Welle
Зеленский может окончить войну практически немедленно - Трамп
ФОТО: пресс-фото

"Нет возвращению Крыма" и "Нет вступлению Украины в НАТО" - написал президент США в соцсети Truth Social, выразив мнение, что Зеленский может завершить войну "практически немедленно", пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну, развязанную Россией против его страны, "практически немедленно", или же он может продолжить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранним утром в понедельник, 18 августа.

Судя по сообщению главы Белого дома, условиями, на которые нужно согласиться Киеву, чтобы остановить российскую агрессию, с его точки зрения, является отказ от претензий на аннексированный РФ полуостров Крым, а также от пути Украины в НАТО.

"Вспомните, как это началось. Нет возвращению отданного (экс-президентом США Бараком. - Ред.) Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и нет вступлению Украины в НАТО. Некоторые вещи не меняются никогда!!!" - написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью информационной службе NBC News и в передаче This Week, которую готовит ABC News, указал: "В конечном итоге, если украинцы не готовы отказаться от этого (территорий, на которые претендует Москва. - Ред.), и никто не подталкивает Украину к этому". Однако в этом случае, по его оценке, мирное соглашение может не состояться.

Зеленский: Не стоило отдавать Крым

Сам Владимир Зеленский 18 августа около 05.40 сообщил в Telegram, что уже прибыл в Вашингтон. "Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", - добавил он.

"Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость", - написал Зеленский.

По его мнению, "Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала". "И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру",- подчеркнул украинский лидер.

Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне

Тем временем Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 18 августа, в 13.15 (по местному времени). Далее, в 14.15, президент США поприветствует европейских лидеров. Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами в Вашингтоне запланирована на 15.00.

Предполагается, что в Соединенные Штаты прилетят канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президенты Финляндии и Франции Александер Стубб и Эмманюэль Макрон, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Как рассказал Марко Рубио, кроме прочего, европейские лидеры и президент Украины будут обсуждать в Вашингтоне гарантии безопасности Киеву. "Для того чтобы наступил мир, российская сторона должна признать, что Украина является суверенным государством, которое имеет право на самооборону и право вступать в союзы с другими странами для своей защиты", - подчеркнул глава Госдепартамента США. Какие гарантии будут встроены в эту систему и как их возможно будет обеспечить, - "вот о чем мы будем говорить в ближайшие несколько дней", добавил политик.

Читайте нас также:
#война рф и украины #сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
6
1
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го августа

    Наивный... проигравшие условия ни ставят,,, всё решают большие дядьки, хуторяне требуют:))) и пилят бабло под шумок, копейки за которые надеюсь сядут в конечном итоге или придет новичок

    22
    2
  • Е
    Ехидный
    18-го августа

    надо быть реалистами - Зеленский ничего не может !!!! его максимум это на полусогнутых с салфеткой на руке перед НАТО и ЕС спрашивать "чего изволите?" !

    48
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 292
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 235
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе
Раскрыты темпы продвижения Израиля в Газе 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 294
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Люблю!
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 72
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Люблю!
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 48
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Наша Латвия
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник 74
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 30
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 30
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 294

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео