Зеленский может окончить войну практически немедленно - Трамп

"Нет возвращению Крыма" и "Нет вступлению Украины в НАТО" - написал президент США в соцсети Truth Social, выразив мнение, что Зеленский может завершить войну "практически немедленно", пишет DW.
Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну, развязанную Россией против его страны, "практически немедленно", или же он может продолжить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранним утром в понедельник, 18 августа.
Судя по сообщению главы Белого дома, условиями, на которые нужно согласиться Киеву, чтобы остановить российскую агрессию, с его точки зрения, является отказ от претензий на аннексированный РФ полуостров Крым, а также от пути Украины в НАТО.
"Вспомните, как это началось. Нет возвращению отданного (экс-президентом США Бараком. - Ред.) Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и нет вступлению Украины в НАТО. Некоторые вещи не меняются никогда!!!" - написал Трамп.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью информационной службе NBC News и в передаче This Week, которую готовит ABC News, указал: "В конечном итоге, если украинцы не готовы отказаться от этого (территорий, на которые претендует Москва. - Ред.), и никто не подталкивает Украину к этому". Однако в этом случае, по его оценке, мирное соглашение может не состояться.
Зеленский: Не стоило отдавать Крым
Сам Владимир Зеленский 18 августа около 05.40 сообщил в Telegram, что уже прибыл в Вашингтон. "Благодарен президенту США за приглашение. Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть длительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока - часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине дали якобы "гарантии безопасности" в 1994 году, но это не сработало", - добавил он.
"Конечно, не стоило отдавать Крым тогда, так же как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость", - написал Зеленский.
По его мнению, "Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала". "И я надеюсь, что наша совместная сила с Америкой, с нашими европейскими друзьями принудит Россию к настоящему миру",- подчеркнул украинский лидер.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне
Тем временем Белый дом сообщил, что двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоится в Вашингтоне 18 августа, в 13.15 (по местному времени). Далее, в 14.15, президент США поприветствует европейских лидеров. Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами в Вашингтоне запланирована на 15.00.
Предполагается, что в Соединенные Штаты прилетят канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, президенты Финляндии и Франции Александер Стубб и Эмманюэль Макрон, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
Как рассказал Марко Рубио, кроме прочего, европейские лидеры и президент Украины будут обсуждать в Вашингтоне гарантии безопасности Киеву. "Для того чтобы наступил мир, российская сторона должна признать, что Украина является суверенным государством, которое имеет право на самооборону и право вступать в союзы с другими странами для своей защиты", - подчеркнул глава Госдепартамента США. Какие гарантии будут встроены в эту систему и как их возможно будет обеспечить, - "вот о чем мы будем говорить в ближайшие несколько дней", добавил политик.
