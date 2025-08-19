Зеленский готов встретиться с Путиным без предварительных условий

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил журналистам в Вашингтоне, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным без предварительных условий, пишет LETA со ссылкой на DPA.

После саммита в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Зеленский отметил, что прежнее требование Москвы о перемирии лишь породило новые условия.

"Мы готовы к любому формату", — сказал Зеленский, уточнив, что встреча должна состояться на уровне глав государств.

Зеленский заявил, что встретился бы с Путиным "при любых обстоятельствах" и сразу начал бы обсуждение прекращения вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что предварительные условия со стороны Киева повлекли бы за собой "сотни требований" со стороны России.

В то же время Зеленский признал, что требование о перемирии в качестве предварительного условия для мирных переговоров было обоснованным.

Позднее в соцсети X Зеленский добавил, что Трамп "поддержал встречу на уровне лидеров" и что "такая встреча необходима для решения чувствительных вопросов".