Зеленский готов встретиться с Путиным без предварительных условий 1 430

В мире
Дата публикации: 19.08.2025
BB.LV
Зеленский готов встретиться с Путиным без предварительных условий
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник заявил журналистам в Вашингтоне, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным без предварительных условий, пишет LETA со ссылкой на DPA.

После саммита в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Зеленский отметил, что прежнее требование Москвы о перемирии лишь породило новые условия.

"Мы готовы к любому формату", — сказал Зеленский, уточнив, что встреча должна состояться на уровне глав государств.

Зеленский заявил, что встретился бы с Путиным "при любых обстоятельствах" и сразу начал бы обсуждение прекращения вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что предварительные условия со стороны Киева повлекли бы за собой "сотни требований" со стороны России.

В то же время Зеленский признал, что требование о перемирии в качестве предварительного условия для мирных переговоров было обоснованным.

Позднее в соцсети X Зеленский добавил, что Трамп "поддержал встречу на уровне лидеров" и что "такая встреча необходима для решения чувствительных вопросов".

#война рф и украины #зеленский
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го августа

    Согласно конституции Украины, срок президентства г-на Зеленского, окончился. На данный момент он занимает эту должность НЕ ЛЕГИТИМНО. Точка. Любые официальные встречи с ним по-умолчанию БЕССМЫСЛЕННЫ. Точка. Да и пивка с ним попить тоже стрёмно, того и гляди его грохнут.

    1
    1

