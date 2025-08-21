Baltijas balss logotype
Вслед за Эвикой Силиней президент Зеленский исключил возможность признания русского языка государственным 9 686

В мире
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Вслед за Эвикой Силиней президент Зеленский исключил возможность признания русского языка государственным
ФОТО: пресс-фото

Русский язык не станет государственным на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский журналистам. Его слова передает «Интерфакс Украина».

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно. Я считаю, что они [делают это] сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс», — сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса для русского языка и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви в стране.

Как сообщал bb.lv, ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня также выступила против легитимизации русского языка в стране Украина.

«Особый статус русского языка неприемлем, потому что мы хорошо знаем, какими могут быть последствия», — подчеркнула латвийский политик.

#русский язык #зеленский
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • L
    Lauris
    21-го августа

    Теперь понимаю слова ... Могучий русский язык

    6
    1
  • L
    Lauris
    21-го августа

    Выходит русского языка надо боятся больше чем Путина?

    6
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    21-го августа

    Если она будет тонуть в море или гореть в доме, но рядом, кто может её спасти, окажется русскоговорящий, то печальный конец очевиден.

    38
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    21-го августа

    Дед, а ты заведи друзей из этих стран, которые "неплохо живут с двумя государственными" и узнаешь, что на практике это только в травел телешоу не плохо, а на практике геморрой.

    9
    25
  • Д
    Дед
    21-го августа

    Думаю, что Путин убедит. Еще пару недель назад и о территориях разговора не могло быть. Как раз к переговорам, расскажут, что ни так имели ввиду и демократические ценности, это все. Кстати, может и Силиню до кучи убедят, что фашизм негоже в европейской стране и дискриминация русских не допустима.

    47
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    21-го августа

    я считаю в любой стране государственным должен быть один язык, но статус официального могут иметь и другие языки, при условии, что дофига людей на нем говорят в пределах этой страны.

    35
    14
  • Д
    Дед
    Marija Ivanova
    21-го августа

    Бельгия, Швейцария, Швеция, Канада, вроде не плохо живут и с несколькими государственными языками.

    56
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го августа

    Какой нахрен президент Зеленский?! Читайте конституцию Украины!!!

    52
    5
  • Е
    Ехидный
    21-го августа

    кто-то из украинских журналистов говорил , что в Офисе украинского президента на украинском говорят только уборщицы !!!!

    82
    3
Читать все комментарии

