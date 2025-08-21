Вслед за Эвикой Силиней президент Зеленский исключил возможность признания русского языка государственным

Русский язык не станет государственным на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский журналистам. Его слова передает «Интерфакс Украина».

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно. Я считаю, что они [делают это] сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс», — сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что для урегулирования конфликта, помимо обмена территориями, в условия Москвы входит присвоение официального статуса для русского языка и обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви в стране.

Как сообщал bb.lv, ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня также выступила против легитимизации русского языка в стране Украина.

«Особый статус русского языка неприемлем, потому что мы хорошо знаем, какими могут быть последствия», — подчеркнула латвийский политик.