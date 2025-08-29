Во время учений РФ и Беларуси «Запад» в Балтии и Польше пройдут учения с 40 000 военных

В то время, как Россия и её союзник Беларусь будут проводить учения «Запад» в сентябре, в странах Балтии и Польше будут тренироваться около 40 тыс. военнослужащих, из которых примерно 16 тыс. будут задействованы в учениях в Литве, говорит главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Литвы Раймундас Вайкшнорас.

«У нас есть собственные национальные учения, проводимые совместно с нашими союзниками, и я бы сказал, что, согласно тому, что запланировано на сегодня, страны Балтии плюс Польша (...), будет больше подвижных частей, больше человеческих ресурсов и иных видов возможностей, чем (...) мы видим через разведывательные платформы (об учениях «Запад» – BNS)», – сказал генерал в пятницу радио LRT.

«У нас только в региональном масштабе – Литва, Латвия, Эстония и Польша – будет около 40 тыс. военнослужащих. Это литовская часть, если не спекулировать на количестве, около 10 тыс. плюс ещё около 6 тыс. союзников. Но везде, не только на суше, но и на море, и в воздухе», – сказал он.

Между тем в Беларуси, по данным разведки, в учениях «Запад» примут участие около 8 тыс. военнослужащих, а в общей сложности – до 30 тыс..

По словам главнокомандующего армией, численность сил и средств в регионе достаточно на случай провокаций, хотя они маловероятны.

Ранее Вайкшнорас говорил, что в ответ на учения армия повысит свою боеготовность в августе и сентябре.

Кроме того, воздушное пространство на части границы с Беларусью уже закрыто.

Россия и некоторые аналитики утверждают, что в учениях «Запад» 2021 года, состоявшихся всего за несколько месяцев до начала наступления Москвы на Украину, приняли участие около 200 тыс. военнослужащих. Литовская разведка тогда называла меньшую цифру – около 60 тыс. военнослужащих.

Эти учения проводятся каждые два года с 2009 года. Они не проводились только в 2023 году. Британская разведка указала, что вероятной причиной отмены учений стала нехватка личного состава и техники в российской армии, а также нежелание российского руководства подвергаться критике за регулярные показательные манёвры во время войны в Украине.