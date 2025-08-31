Трамп допустил выдвижение на пост президента США в 2028 году

Эрик Трамп не исключил выдвижение на пост президента США в 2028 году.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик допустил возможность собственного выдвижения на пост главы американского государства в 2028 году. Об этом он заявил в интервью газете Nikkei Asia.

«Я не говорю нет, но я также не говорю да», — приводится в публикации ответ сына действующего президента на вопрос о возможности баллотироваться на лидерский пост.

Он добавил, что не закрывает для себя мир политики, но в настоящий момент ему также нравится финансовая сфера.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост президента страны, если с Трампом «что-то случится». По его словам, должность вице-президента дала ему необходимые навыки и знания для возможного исполнения обязанностей главы государства.