Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль благодарит Госдеп США: Палестине не место на Генассамблее ООН 0 197

В мире
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Палестинский флаг гордо реет у здания ООН в Нью-Йорке.

Палестинский флаг гордо реет у здания ООН в Нью-Йорке.

"Они должны последовательно отречься от терроризма – включая массовые убийства 7 октября".

В соответствии с законодательством США государственный секретарь Марко Рубио отказывает в выдаче виз и аннулирует действующие визы членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА) в преддверии предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН.

Администрация Трампа четко заявила: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств и подрыв перспектив достижения мира.

Прежде чем ООП и ПА смогут считаться партнерами по миру, они должны последовательно отречься от терроризма – включая массовые убийства 7 октября – и прекратить подстрекательство к терроризму в сфере образования, как того требует американское законодательство и как обязалась ООП. ПА также должна прекратить свои попытки обойти переговоры с помощью международных правовых кампаний, включая обращения в МУС и Международный суд, и попытки добиться одностороннего признания условного палестинского государства. Оба этих шага внесли существенный вклад в отказ ХАМАСа освободить заложников и срыв переговоров о прекращении огня в Газе.    

Представительство Палестинской Автономии при ООН получит визовые льготы в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН.

Соединенные Штаты по-прежнему открыты для возобновления взаимодействия в соответствии с нашим законодательством, если ПА/ООП выполнят свои обязательства и предпримут конкретные шаги для возвращения на конструктивный путь компромисса и мирного сосуществования с государством Израиль, заявил Госдеп.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар отреагировал с благодарностью:

"Благодарю вас, госсекретарь Рубио, за то, что вы привлекли к ответственности ООП и Палестинскую автономию за поощрение терроризма, подстрекательство и попытки использовать юридическую войну против Израиля. Мы благодарим президента США и администрацию за этот смелый шаг и за то, что вы вновь поддержали Израиль".

Читайте нас также:
#палестина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 176
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 297
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 497

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 16
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 20
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 11
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 47
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 55
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 16
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 15
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео