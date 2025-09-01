В соответствии с законодательством США государственный секретарь Марко Рубио отказывает в выдаче виз и аннулирует действующие визы членам Организации освобождения Палестины (ООП) и Палестинской автономии (ПА) в преддверии предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН.

Администрация Трампа четко заявила: в интересах нашей национальной безопасности привлечь ООП и ПА к ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств и подрыв перспектив достижения мира.

Прежде чем ООП и ПА смогут считаться партнерами по миру, они должны последовательно отречься от терроризма – включая массовые убийства 7 октября – и прекратить подстрекательство к терроризму в сфере образования, как того требует американское законодательство и как обязалась ООП. ПА также должна прекратить свои попытки обойти переговоры с помощью международных правовых кампаний, включая обращения в МУС и Международный суд, и попытки добиться одностороннего признания условного палестинского государства. Оба этих шага внесли существенный вклад в отказ ХАМАСа освободить заложников и срыв переговоров о прекращении огня в Газе.

Представительство Палестинской Автономии при ООН получит визовые льготы в соответствии с Соглашением о штаб-квартире ООН.

Соединенные Штаты по-прежнему открыты для возобновления взаимодействия в соответствии с нашим законодательством, если ПА/ООП выполнят свои обязательства и предпримут конкретные шаги для возвращения на конструктивный путь компромисса и мирного сосуществования с государством Израиль, заявил Госдеп.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар отреагировал с благодарностью:

"Благодарю вас, госсекретарь Рубио, за то, что вы привлекли к ответственности ООП и Палестинскую автономию за поощрение терроризма, подстрекательство и попытки использовать юридическую войну против Израиля. Мы благодарим президента США и администрацию за этот смелый шаг и за то, что вы вновь поддержали Израиль".